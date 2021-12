Het Perfecte Plaatje; wildlife en persoonlijke helden

Vanavond was de halve finale van Het Perfecte Plaatje. In deze uitzending gingen de deelnemers weer aan de slag met twee fotografie opdrachten. De eerste opdracht was het maken van een wildlife foto in Nederland en de tweede opdracht het fotograferen van je persoonlijke held.





Wildlife in Nederland

Bij beide opdrachten moesten deze aflevering series gemaakt worden. Voor deze eerste opdracht ging het over een tweeluik.Het maken van een serie is vaak best lastig. Het is niet zo moeilijk om één mooie foto te maken, maar twee (of meer) mooie foto's die ook nog een duidelijke relatie tot elkaar hebben is lastiger.De deelnemers gingen voor hun Nederlandse wildlife naar de populaire Amsterdamse Waterleidingduinen . In dit natuurgebied is het bijna moeilijk om geen vossen of damherten op de foto te krijgen. Een prima locatie dus voor zo'n shoot als deze.Natuurfotograaf Jeroen Stel was de gastjury voor deze eerste shoot en hielp de BN'ers ook tijdens hun shoot.De deelnemers maakte voor deze opdracht gebruik van de Canon EOS R6 systeemcamera voorzien van een RF 70-200mm f/4 of de EF 100-100mm f/4.5-5.6 Beide telezooms zijn natuurlijk perfect geschikt voor dit soort natuurfotografie van dieren. Zeker de 100-400mm waarmee je vanaf een behoorlijke afstand nog mooie close-ups van bijvoorbeeld de damherten kunt maken.