Morgen start Het Perfecte Plaatje 2019 op RTL4

Daphne Deckers, Kees Tol, Helga van Leur, Steven Brunswijk, Froukje de Both, Jamie Westland, Christina Curry en Johnny Kraaijkamp Jr zijn de deelnemers dit vierde seizoen.



Ook dit jaar kun je weer wekelijks meedoen met de thuisopdracht. Je maakt daarmee kans op diverse prijzen van hoofdsponsoren Canon en Kamera Express. Canon zorgt voor video's met tips over hoe je jouw thuisopdracht goed kunt afronden.



Tijl Beckand is opnieuw de presentator en de jury bestaat ook dit jaar weer uit celebrityfotograaf William Rutten en documentaire fotograaf en winnaar van de Zilveren Camera, Cynthia Boll. Wekelijks is er een andere gastjury, doorgaans degene die ook helpt met de opdracht.



De winnaar van seizoen 4 wint een fotoreportage in National Geographic Magazine.



Leuk om te zien dat dit programma weer begint. Ik heb alle seizoenen tot nog toe met veel plezier gekeken en ga dan ook zeker weer kijken morgen.



Zit jij morgenavond ook weer voor de televisie?