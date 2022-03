Nachtfotografie tip: het oog trekt naar het lichtste punt

Het eerste wat opvalt is de verlichte kerk. Wanneer je dan door de foto dwaalt ontdek je pas de overige elementen in het beeld.

De uitgangspositie voor het bekijken van een foto is uitgaan van het donker en daar licht in brengen. Een portretfotograaf zal op die manier ook zijn licht opbouwen bij het fotograferen in een studio.Je kunt dit ook voor andere fotografie gebruiken, en zeker bij nachtfotografie. Het startpunt voor die fotografie is immer het donker.Ons oog trekt van nature naar de lichtste delen in de foto. Daarvan moeten we gebruik maken in onze fotografie. Door een licht deel centraal in beeld te houden zal ons oog als het ware gevangen worden in dit donkere kader. Dat is de reden waarom vignettering ook zo goed werkt.