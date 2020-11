Creatief met (herfst)blad

Natuur is hip dit (na)jaar. Doe daar een zonnetje bij, aangename temperaturen en het Indian Summer gevoel is compleet, zelfs in Nederland! Alleen loopt nu de herfst helaas op zijn eind en hebben alleen de beukenbomen nog wat vuurwerk voor ons in petto.



Misschien vertoef jij ook wel graag in het bos en is de herfst je favoriete seizoen. Naast de vele paddenstoelen en mooie idyllische laantjes vormen ook herfstbladeren een mooie inspiratiebron.



Dit keer waren dat voor mij de fijngevormde beukenbladeren. Vooral het blad-in-blad effect door middel van meervoudige belichting in-de-camera.



Hierbij leg je twee of meer beelden over elkaar wat dan in je camera resulteert in een nieuwe samengestelde foto. Mits natuurlijk jouw camera over deze functie beschikt. Het is flink puzzelen hoe je de foto's ten opzichte van elkaar neemt.