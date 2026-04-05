Er bestaat geen slecht of goed licht

Meer: Natuurfotografie
Er bestaat geen slecht of goed lichtzondag 5 april 2026, 13:26 door Nando Harmsen | 132x gelezen | 0 reacties
Hoe vaak hoor je niet dat het licht niet mooi of zelfs slecht is? Dat zou dan betekenen dat er ook goed licht is. Licht bestaat in vele vormen. Het is aan jou om daar goed gebruik van te maken.
Het is al te gemakkelijk om het licht de schuld te geven van een minder geslaagde foto. En inderdaad, het licht kan een foto maken of breken. Het speelt een rol in de compositie en kan de kijker sturen naar een plek in het beeldvlak.
Licht is een middel om de foto vorm te geven. Soms kan je het licht sturen, bijvoorbeeld in een studio waar alle bronnen van licht beheersbaar zijn. Maak je gebruik van het bestaande licht, dan heb je daar geen controle over.
Heb je geen controle over het licht, dan moet je met het maken van de foto daarmee rekening houden. Het licht bepaalt hoe je ten opzicht van je onderwerp gaat staan. Het licht bepaalt wat de beelduitsnede moet worden. Het licht bepaalt hoe je het onderwerp op de foto zet.
Ga niet zeggen dat het licht niet goed is, of dat het licht lelijk is. Dat zegt namelijk niets over het licht zelf, maar over jou als fotograaf. Dat betekent dat je geen rekening houdt met het licht. Dat betekent dat je er geen goed gebruik van maakt.
Licht is het gereedschap van de fotograaf. Licht bepaalt alles. Vergelijk licht met een hamer (alweer - ik gebruikte dit vergelijk al eerder). Je kan de hamer bij de steel vastpakken en gebruiken. Of je pakt de kop van de hamer zelf vast.
In plaats van het licht de schuld te geven, ga de volgende keer kijken naar wat het licht doet. En stem je compositie, je belichting en je beeldopbouw daar op af. Je zult merken dat er geen goed of slecht licht is.
Als 'a final note'; goed en slecht licht heeft niet te maken met een voorkeur voor een soort licht. Natuurlijk kan je een voorkeur hebben voor licht in de ochtend, of licht op een bewolkte dag, of licht van een studio. Maar dat betekent niet dat je bij ander licht geen mooie foto's kan maken. Het heeft alleen niet je voorkeur.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
