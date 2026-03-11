Wat kun je maken met een gloeilamp? Meer dan je denkt



Het resultaat: één gloeilamp en een graphic novel. Ik hoop dat je de resultaten kan waarderen. Met minimale middelen en maximale aandacht voor licht en expressie ontstaan beelden met sfeer, spanning en karakter.





Hoeken en perspectief

Hoewel de eerste beelden technisch mooi zijn, raakten ze voor mij nét niet de juiste snaar. En zoals je mij waarschijnlijk al vaker hebt horen zeggen: 'Verander je hoek'.De alternatieve beelden zijn misschien iets minder interessant qua belichting, maar persoonlijk vind ik ze sterker. Vooral door de expressie van Felisa werken ze veel beter als promotiebeelden voor een comic of graphic novel.Het mooie is: het model kan zelf kiezen wat het beste bij haar visie past - of natuurlijk gewoon beide gebruiken.