Wat kun je maken met een gloeilamp? Meer dan je denkt

Wat kun je maken met een gloeilamp? Meer dan je denktwoensdag 11 maart 2026, 20:10 door Frank Doorhof | 65x gelezen | 0 reacties
Sommige van onze modellen worden bekende actrices, anderen muzikanten, en één van hen (Felisa) besloot een comic / graphic novel te schrijven. Wanneer zo'n project wordt gelanceerd, zijn leuke beelden natuurlijk onmisbaar.
In deze blog laat ik zien hoe ik dit portret heb gefotografeerd met slechts één gloeilamp als hoofdlicht en wat hulp.
Tijdens de workshop “Alternatief Licht” werken we met lichtbronnen die niet speciaal voor fotografie zijn ontworpen. Het doel: creatief omgaan met licht en leren hoe je met minimale middelen sterke beelden kunt maken.
Mijn idee was simpel:
Felisa zit op een stoel en leest haar graphic novel.
Qua belichting gebruikte ik als basis één gloeilamp. Onderschat nooit de kracht van één enkele lichtbron.
Door de lamp dicht bij het model te plaatsen, kun je verrassend mooie en dramatische resultaten behalen. De lamp word pas echt lelijk (hoewel dit ook persoonlijk is) als je hem verder van het model plaatst.
Dichtbij gebruik je optimaal de omgekeerde kwadratenwet (licht valt af over de afstand) en krijg je door het 'omnidirectionele' afstraalgedrag van de gloeilamp een verassend mooie kwaliteit licht.
Om de schaduwen aan de onderkant iets te openen, gebruikten we een Nanlite LED tube op een zeer lage blauwe stand. Het liefst zo onzichtbaar mogelijk, puur om extra detail en reflectie in de jurk toe te voegen.
Doordat we de gloeilamp zo dicht bij gebruiken valt het licht snel af, dit zorgt aan de ene kant voor een mooie (soms creepy) sfeer maar het betekent ook dat er weinig licht op de achtergrond of op de onderkant van het model valt. Vandaar dat we dit iets openen met een extra ledtube/paneel/andere lichtbron.
De uitdaging: belichting van de graphic novel
Het grootste probleem was natuurlijk de belichting van de graphic novel zelf. De gloeilamp stond achter het boek, waardoor er nauwelijks licht op viel.
Normaal gesproken zou je hier een snoot voor gebruiken, maar omdat dit een alternatief licht workshop is, moesten we creatief blijven.
Oplossing: één van de deelnemers hield een klein zaklampje vast en richtte dat continu subtiel op het boek. Simpel, effectief en volledig in lijn met het concept.
Tevens geeft dit eigenlijk aan dat als je creatief genoeg denkt je eigenlijk met alles wel mooie foto’s kan maken. Als de straal van de zaklamp bv te wijd is, kun je een stukje karton pakken en daar een gleuf of een andere vorm in knippen.
De moderne camera’s zijn dermate goed met hoge ISO’s dat ruis bijna geen issue meer is, en als je toch teveel ruis hebt dan is Lightroom online ruis reductie echt een fantastische oplossing.
Het resultaat: één gloeilamp en een graphic novel. Ik hoop dat je de resultaten kan waarderen. Met minimale middelen en maximale aandacht voor licht en expressie ontstaan beelden met sfeer, spanning en karakter.
Hoeken en perspectief
Hoewel de eerste beelden technisch mooi zijn, raakten ze voor mij nét niet de juiste snaar. En zoals je mij waarschijnlijk al vaker hebt horen zeggen: 'Verander je hoek'.
De alternatieve beelden zijn misschien iets minder interessant qua belichting, maar persoonlijk vind ik ze sterker. Vooral door de expressie van Felisa werken ze veel beter als promotiebeelden voor een comic of graphic novel.
Het mooie is: het model kan zelf kiezen wat het beste bij haar visie past - of natuurlijk gewoon beide gebruiken.
Conclusie
Onderschat nooit een lichtbron. Je kunt verbluffende foto’s maken met lichtbronnen waar je normaal niet eens aan zou denken.
Houd wel rekening met ruis. Zorg daarom voor een lichtsterke lens met groot diafragma, eventueel een statief en goede ruisreductie in Lightroom of je favoriete bewerkingssoftware. Met de juiste aanpak zijn de mogelijkheden eindeloos.
Wil je de graphic novel kopen? Zoek dan even op Sirens of Blood and Water van Felisa.
Cursus Fotoshoot onder Controle
Meer goede tips over modelfotografie? Bekijk mijn cursus Fotoshoot onder Controle op Photofacts Academy. Hierin laat ik je zien hoe je succesvol fotoshoots kunt organiseren en uitvoeren.
Over de auteur
Frank Doorhof blogt dagelijks in het Engels op zijn website en geeft wekelijks workshops model fotografie in zijn studio in Emmeloord, maar ook op locatie in binnen en buitenland. Van beginners tot gevorderde, iedereen kan bij Frank terecht. Ook voor specifieke 1 op 1 workshops, of maatwerk voor groepen.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Elja Trum
