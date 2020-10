Fan van paddenstoelen en beestjes

De herfst biedt veel mogelijkheden om je uit te leven met de camera in de natuur. Bossen met prachtige herfstkleuren, mistige landschappen, de laatste libellen, spinnen in hun web in dauwdruppels gehuld. Keuze genoeg.



Fan ben ik ook van paddenstoelen. De afgelopen weken zijn mijn maatje en ik naar ze op zoek gegaan. En we blijken niet de enige fans. Insecten zijn er regelmatig op terug te vinden. Voor ons de kers op de taart!





Het Munnichsbos en de Ravenvennen

Paddenstoelen

Moderne architectuur

Ons geluk hebben we beproefd in twee prachtige natuurgebieden in Midden en Noord Limburg, respectievelijk het Munnichsbos en de Ravenvennen.Het Munnichsbos ligt ten zuiden van Sint OdiliŽnberg. De Vlootbeek meandert er fraai doorheen. Het is een ongerept bos waar bomen die het loodje hebben gelegd, zoals meerdere machtige beuken, niet worden opgeruimd. Logisch dat spechten maar ook vele andere dieren hier goed gedijen.De Ravenvennen is een natuurgebied ten noorden van Venlo, nabij Arcen, Velden en Lomm. Paraboolduinen, naaldbossen, heide en vennen kenmerken het gebied. De vennen zijn een prima leefomgeving voor allerlei amfibieŽn, zoals de heikikker.Nu het weer de laatste weken aan de vochtige kant is schieten de paddenstoelen steeds meer uit de grond of uit het (dode) hout. Was het 3 weken geleden nog flink zoeken, vandaag in het Munnichsbos staan we al snel stil om de eerste paddenstoelen aan onze geheugenkaarten toe te vertrouwen.Groepen paddenstoelen zijn vaak te vinden aan de voet van (bijna) dode bomen of zoals op onderstaande foto op een dode omgevallen stam. Ze doen me vaak denken aan moderne gebouwtjes. Alsof een architect zich heeft uitgeleefd op vormen, rangschikking en kleuren.Eerst zoek ik een standpunt waarbij de groep fraai in beeld komt tegen een even fraaie achtergrond. Ik werk vanaf statief en kies een laag standpunt om zowel de plaatjes onder de hoeden te kunnen zien maar ook vanwege de bokeh die zo zichtbaar wordt.De bokeh ontstaat hier door het licht dat door het hoge bladerdek van de bomen valt. Door de keuze voor een diafragma van f/3.2 worden de bokeh-bubbels mooi groot en rond. Ik stel scherp op een punt iets achter de voorkant van de middelste paddenstoelen.De voorkanten moeten daarbij wel nog scherp zijn. Even controleren door in te zoomen in de zoeker of op je scherm.Omdat er best fel tegenlicht is worden de paddenstoelen bijna een silouhet in de zoeker. Toch ga ik niet overbelichten om te voorkomen dat de witte bokehbubbles helemaal uitgebeten raken.In de nabewerking verwacht ik de paddenstoelen wel zichtbaar te krijgen. De ISO houd ik op 160 en de sluitertijd wordt 1/100 seconde. De timer piept en 'klik'!