Fotograferen met een vintage (Helios) lensje

De Helios 44 staat bekend om zijn zachte dromerige beelden. Vooral de bokeh is zeer geliefd. Deze verkrijg je door te zorgen dat er in je achtergrond gefilterd licht valt. Bijvoorbeeld (zon)licht dat tussen struiken of het bladerdek van de bomen valt.



In deze tijd van het jaar zoek je onderwerp dan het best in de buurt van een struik of zoiets. Hier is de foto juist sterk onderbelicht en geeft de zon een romantisch randje.



Houd je camera op een zo laag mogelijk standpunt en richt de lens iets omhoog. Het is dan even zoeken om de bolletjes in je zoeker of op je schermpje te toveren. Het geheel tot een mooi beeld smeden is dan de uitdaging.



Een bezigheid die ik zelf erg leuk vind om te doen. Iedere beweging van de camera zorgt voor een ander beeld. Heerlijk om op deze manier je creativiteit alle ruimte te geven. En als de foto's dan ook nog gelukt zijn kun je je plezier niet op.



De Helios is een Russische lens waarvoor je wel een adapter nodig hebt om deze geschikt te maken voor je camera. De aansluiting van deze oude lensjes is vaak M42. Dus een een M42 naar bijvoorbeeld een Canon-vatting.



Het is een 58mm lens! Voor macro en close-up maak je het beste gebruik van tussenringen. Ofwel die op je camera passen of tussenringen met M42 aansluiting (plm 10 euro).



Wanneer je meer technische achtergrond wilt, is dit artikel op Tweakers heel verhelderend omdat het de symbolen op de voorkant van de lensjes verklaart. Zo weet je precies waar je naar op zoek wilt gaan.