IJsvogel houdt niet van ijs!

Over de oorsprong van de Nederlandse naam van de ijsvogel bestaan verschillende theorieŰn. Zo wordt wel beweerd dat de ijsvogel zijn naam kreeg omdat hij in de winter vaak gezien werd bij een wak in het ijs, om daar een visje te kunnen vangen als het overige water dichtgevroren was.



Een langdurige kou of vorstperiode waar bijna alles dichtgevroren is kan echter funest zijn voor de ijsvogel. Hij leeft voornamelijk van vis en bij vorst is het dus niet mogelijk om vis te vangen.



Zo zal zijn weerstand verminderen en zal hij uiteindelijk verhongeren. In het eerste kwartaal van 2018 zijn landelijk meer dan 50 procent van de ijsvogels door de ijzige kou omgekomen, ondanks dat er redelijk wat open water was. Helaas heeft meer dan de helft van de populatie het niet kunnen redden.



In de winter kunnen je regelmatig ijsvogels spotten bij sluizen, gemalen en bruggetjes, omdat daar de kans op open water daar het grootst is.



Bovenstaande foto is genomen op 19 januari 2019. De ijsvogel zit op op een tak waar sneeuw en ijs nog op de tak aanwezig zijn.