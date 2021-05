Ik ga op pad en laat me verrassen!

Hoe ga jij op pad? Heb je een plan? Werk je misschien aan een project? Of, laat je je verrassen? Ik ga vrijwel altijd op pad volgens alle drie deze manieren tegelijk. Dat heeft voor- en nadelen! In dit deel 1 van 3 blogs vertel ik over de verrassingen die op mijn pad kwamen de afgelopen weken.





Locatie

Apparatuur

Bredere kijk

Hoe ik ook te werk ga, ik kies altijd een locatie waar ik ga fotograferen en dat doe ik natuurlijk niet zomaar. Ik ga ernaartoe met een plan. Of je natuurfotograaf bent zoals ik, architectuur fotografeert, landschappen, mensen enzovoorts.Je kiest denk ik je locatie met het doel om daar vogels, gebouwen, de ondergaande zon of de voetbalwedstrijd te fotograferen. Maar als ik er dan toch ben sta ik vrijwel altijd open voor verrassende beelden. In mijn geval in de natuur.Voor het geval dat zich een verrassing voordoet ga ik meestal met een volle rugzak op pad. Naast natuurlijk m'n camera, alle lenzen (van groothoek via macro tot tele), flitser, statief, reflectieschermen, zitmatjes en nog wat hulpmiddeltjes.Dat zijn heel wat kilo's om te sjouwen en dus een van de nadelen. Om maar niet te spreken over de centen die die spullen bij elkaar vertegenwoordigen. En dat alles voor het geval dat.Onlangs liep ik door het veld met mijn 200-600mm lens op de camera op zoek naar vogels in het riet. Ik naderde behoedzaam een rietkraag aan de kant van de plaatselijke rivier de Maas. Zojuist zag ik namelijk een kleine vogel ernaartoe vliegen.Toen ik tot op een paar meter was genaderd nam ik de tijd om de vogel te spotten. Maar hoe ik ook speurde, ik zag hem niet.Nu heb ik me aangeleerd om als ik stil sta niet alleen een kant op te turen maar ook om me heen te kijken. Zeg maar 'verder dan waar naar ik specifiek op zoek ben', een bredere kijk.Dat deed ik toen ook en zag ik tussen de smalle rietkraag door iets bewegen in het water. Eerst vermoedde ik een karper die naar lucht kwam happen. Ik bleef kijken en was blij verrast toen ik de kop van een bever zag.Wow, wat gaaf, hij of zij had mij niet gezien. Gelukkig hoefde ik niet van lens te wisselen noch mijn instellingen aan te passen.Terwijl het beest langs zwom kon ik zo meerdere plaatjes schieten. In nog geen 5 seconden was de kans voorbij en verdween ie onder water. Zou ik me puur op de vogel hebben geconcentreerd was de bever me waarschijnlijk niet opgevallen.