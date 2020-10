Laag, lager, laagst - het juiste standpunt zoeken

In tutorials en lezingen van diverse fotografen heb ik het vaak voorbij zien en horen komen. Het belang van je standpunt.



Een metertje naar links of juist twee naar rechts. Een stap naar voren of 4 stappen terug. Het kan een wereld van verschil maken en is dus zeker de moeite waard om de tijd voor te nemen.



Dan is er bovendien nog de mogelijkheid om in hoogte (of laagte) te variŽren. Klim ik op een ladder en kijk ik als een vogel neer op m'n onderwerp. Doe ik geen moeite en blijf ik gewoon staan.



Of ga ik door de knieŽn en kies ik dus een laag perspectief.

Over die laatste keuze gaat dit blog.





De Doort

Boomkikker

Hoe ga ik te werk

Standpunt

Verdwaald

Laag

Deze week is de keuze voor een natuurgebied in onze regio snel gemaakt. We (mijn fotografie-maatje en ik) gaan naar een van onze favoriete gebieden, de Doort.Ten zuiden van het midden-Limburgse Echt ligt dit bijzondere natuurgebied. Loofbos en weilanden wisselen elkaar af. Samen met twee beken, diverse plassen en poelen is het een goed thuis voor een gevarieerde flora en fauna.Misschien is het gebied wel het meest bekend om z'n boomkikkers. Dit fraaie groene kikkertje voelt zich hier goed thuis. In het gebied leeft een van de grootste populaties van Nederland.We hebben het afgelopen jaar meerdere malen de boomkikker in de Doort gefotografeerd. Bij warm weer en zon heb je de meeste kans het diertje op de braamstruiken aan te treffen.Er eentje vinden is al een kunst op zich. Haast je niet en tuur geduldig. Naarmate je het vaker doet lukt het beter.De boomkikker is bepaald niet schuw. Als je voorzichtig te werk gaat en voorkomt dat het blad, de tak of de struik waar hij op zit, beweegt, kun je aardig dichtbij komen met je camera. Macro opnamen zijn dan mogelijk maar gemakkelijk is dat niet.De 'waardstruik' (de braam) staat regelmatig in de weg. Met statief werken is meestal niet mogelijk. De poten tussen de stuiken plaatsen zorgt al voor beweging en dat gebeurt ook wanneer je een voet in de struik zet. Je moet dus voor macro-opnamen geluk hebben dat de kikker dichtbij zit.Fotograferen op gelijke hoogte met de kikker geeft fraaie beelden. Zijn oog (ogen) zijn dan goed zichtbaar evenals zijn mooi getekende lijf en als je geluk hebt zijn schattige pootjes.Dat betekent wel dat je vaak in een ongemakkelijke houding staat te fotograferen. Voorover hellen, bukken, door de knieŽn. Een mooie foto eist zo zijn inspanningen.We lopen voorzichtig door een weiland met veel uitgebloeide planten op zoek naar paddenstoelen en wie weet nog een leuke vlinder of ander insect.Met een temperatuur van 15 graden en geen zon verwachten we geen boomkikkers te ontmoeten vandaag.Nou ja, kikkers genoeg maar geen groene tot mijn maatje verbaasd stil blijft staan. Een boomkikker kruipt voor ons op een uitgebloeide lupine. Vast verdwaald, geen braamstruik in de buurt!Zonder enige last van de dwarse braamstruiken gaan we met het beestje aan de slag. Hij laat zich goed benaderen al wisselt ie regelmatig van positie.Omdat het kikkertje laag bij de grond zit ga ik op de knieŽn en buk ik diep voorover. Zo kan ik nog door te zoeker te werk gaan en kan ik nagenoeg van opzij fotograferen.Voorzichtig ga ik te werk en waak ik voor een voldoende snelle sluitertijd. Het diafragma zet ik op f/8 omdat ik zeker meer scherp wil dan alleen het oog. De hierdoor hoge ISO neem ik op de koop toe.