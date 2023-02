Rust in de foto door een laag standpunt

Wanneer het land plat is zie je snel storende elementen in de achtergrond. Alles zit immers in dezelfde kijkrichting. Hierdoor wordt het lastig om beeldelementen te isoleren. Gelukkig is er soms een goede oplossing: een laag standpunt.



Een groot deel van Nederland en BelgiŽ is vlak. Er zijn hier en daar wel wat heuvels, maar erg schokkend is dat niet. Dit betekent dat veel in ons landschap in nagenoeg dezelfde kijklijn ligt.



Doordat alles op dezelfde kijklijn ligt, wordt het lastig om beeldelementen in je foto te isoleren. Er zit al snel iets achter wat storend kan werken. Een goede oplossing is een hoger standpunt zoeken. Dat hoeft niet eens veel te zijn.