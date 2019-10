Lichtgevende paddenstoelen fotograferen

Ik had mijn camera op mijn statief staan (of eigenlijk er op zijn kop onder hangen; dan kun je lekker laag bij de grond). Dat maakt het erg eenvoudig om twee foto's te maken vanaf dezelfde positie en deze later in Photoshop samen te voegen.



In de tweede foto heb ik de paddenstoel van boven belicht met het lampje van mijn telefoon. Ik heb hier een oranje filter (CTO) voor het lampje gehouden om het licht wat warmer te maken.