Scherpte, waar leg je die en hoe diep?

Ik maak graag macrofoto's. De natuur biedt mij daarvoor een schat aan onderwerpen, zowel binnen de flora als de fauna. Eenmaal een onderwerp gevonden en de compositie gekozen kom ik steeds weer terug bij die ene vraag: Waar en hoe diep wil ik de scherpte?





Geringe scherptediepte

Scherpte versus vage achtergrond

Veel scherptediepte

Voor macrofoto's gebruik ik vooral mijn 90mm macrolens. Hoe dichter ik hiermee op het onderwerp kruip en hoe groter mijn diafragmaopening, hoe kleiner de scherptediepte. Het is millimeterwerk, een onderwerp van voor tot achter scherp is zelden mogelijk.Een diffuse achtergrond heeft vaak mijn voorkeur omdat deze de aandacht van de kijker voor het onderwerp van de foto niet afleidt. Is het onderwerp scherp dan trekt dat juist de aandacht van de kijker.Wil ik beide, een scherp onderwerp ťn een vage achtergrond, dan wordt het lastig. Voor het ene (meer scherpte) heb ik een kleine diafragmaopening nodig, voor het andere (vage achtergrond) juist een grote.Beide in een foto is meestal niet mogelijk tenzij je achtergrond erg ver weg is. Foto-stacking kan hiervoor de oplossing bieden maar daarover meer in een van mijn volgende blogs.In dit blog vertel ik jullie over mijn keuzen voor de scherpte(diepte) bij macrofoto's die ik in de afgelopen weken maakte.Meestal loop ik aardappelbovisten snel voorbij. Maar door toedoen van mijn fotomaatje die dit fraaie exemplaar een dag eerder al fotografeerde, sta ik er nu wel bij stil. Fraai vanwege de gave schubbenstructuur en de gebogen lijn waar de twee helften van de paddenstoel elkaar raken.Ik zie het beeld dat ik ga maken voor me. De schubbenstructuur is prachtig en die moet scherp in beeld. Onscherpte zou de aandacht afleiden en dat wil ik voorkomen. Om die scherpte te krijgen fotografeer ik recht van boven en kies ik voor een klein diafragma.f/14 blijkt genoeg voor de gewenste scherpte. Omdat het onderwerp niet beweegt en ik vanaf statief werk mag de sluitertijd lang worden en kies ik voor ISO 100. De sluitertijd van 1,3 sec doet de rest en zorgt voor een goede belichting.