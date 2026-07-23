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Rob Dijkstra

Natuurfotografie tip: Plan je zonsopkomstfoto's zorgvuldig

donderdag 23 juli 2026, 14:28 door | 68x gelezen | 0 reacties

Omdat natuurgebieden in Nederland en België tussen zonsondergang en zonsopkomst niet toegankelijk zijn, kan het een uitdaging zijn om op tijd op de juiste plek te komen. Vaak moet je vanaf de parkeerplaats een flink stuk lopen, waardoor je een deel van het gouden uur mist.

Fiets in natuur

Met de fiets de natuur in

Een goede voorbereiding is dus essentieel. Met de app PhotoTime kun je via de kaart- en AR-functie nauwkeurig bepalen waar en wanneer de zon opkomt. Houd er rekening mee dat dit punt gedurende het jaar verandert. Als je de locatie ruim van tevoren verkent, stel dan in PhotoTime de juiste datum in om de zonstand optimaal te plannen.

Waar toegestaan, is een fiets of e-bike ideaal om sneller op locatie te komen. Voorzie de fiets van een goed slot, zodat je die veilig kunt achterlaten door de fiets aan een boom of bankje vast te zetten. Zo kun je er voor kiezen ook stukken te gaan lopen om het wild minder te verstoren.


Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.

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Rob Dijkstra

Over de auteur

Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.

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Elja Trum

Elja Trum

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