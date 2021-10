Paddenstoelen met bokeh

Paddenstoelen zijn het hele jaar door te vinden. Toch is de herfst bij uitstek het seizoen om ernaar op zoek te gaan. Daarom was ik in de afgelopen weken regelmatig in het bos te vinden op zoek naar fraaie exemplaren.



Ik zocht met name aan de randen van het bos om de paddenstoelen in het tegenlicht te kunnen zetten. Als het licht door de bladeren schijnt krijg je namelijk verrassende bokehvlekken in de achtergrond.





Laag bij de grond

Standpunt

Het gemakkelijkste is het wanneer de paddenstoel op een liggende stam of tak staat. Dat geeft me namelijk de ruimte om de camera meer van onderen te richten en de lucht op de achtergrond meer in beeld te krijgen.Maar hoe ik ook zoek vandaag, ik vind louter paddenstoelen op de grond. Dat vraagt om 'de camera plat op de grond'. Ik haal zelfs mijn L-bracket eraf om nog wat lager te komen. Eindelijk verschijnt er op mijn schermpje wat bokeh in de achtergrond al zit ie nog vrij hoog.Een kuiltje graven om de camera nog lager te kunnen plaatsen gaat me te ver en dus ga ik vanaf deze positie mijn beeld verfijnen. Camera ietsje naar links of juist naar rechts. Ik schuif net zolang totdat ik tevreden ben over de compositie en met name over de zichtbare bokeh.De bollen zijn nu zichtbaar in het verlengde van de twee paddenstoelen en dat bevalt me wel. Voor de zekerheid nogmaals scherpstellen en de timer telt tot twee voor de opname wordt gemaakt.Het is een week later en de zon is al een eindje geklommen aan de hemel als ik van het pad afstap en het bos in wandel. Ik ken deze plek in het Munnichsbos nog van het vorig jaar. Toen trof ik er een grote afgewaaide tak van een beukenboom aan met daarop een heleboel porseleinzwammen.Ik ben benieuwd of ze er dit jaar weer te vinden zijn. Al snel zie ik tientallen glimmende paddenstoelen staan. Wat zijn het er veel dit jaar en ik ben mooi op tijd.De meesten hebben nog een bolle hoed. Van slechts enkele exemplaren is de hoed al open en vrij plat met de voor porseleinzwammen kenmerkende fraaie plaatjes aan de onderkant. Voor die plaatjes moet ik helemaal van onderen kunnen fotograferen en dienen de paddenstoelen dus geschikt 'hoog' staan.Hiervoor wil ik over enkele dagen terugkomen wanneer meer hoeden zich verder geopend hebben. Vandaag kies ik voor de bolle voorstadia.