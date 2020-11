Paddenstoelencarrousel

In mijn vorige blog over het fotograferen van een boom schreef ik over mijn zoektocht naar het juiste standpunt. GeÔnspireerd door de Photofacts-documentaire The world of Lars van de Goor, ging ik terug naar een eerder gefotografeerde boom op zoek naar een beter standpunt voor de foto.



Wat die zoektocht te maken heeft met dit blog over een paddenstoelen carrousel lees je zo.





Zoektocht

Denk niet te snel: 'Ik ben klaar'

Zoals gezegd, een zoektocht naar een beter standpunt. Door enkele malen rond de boom te lopen, te variŽren in dichterbij of wat verder weg en regelmatig stil te staan, verkende ik de mogelijkheden.Dat nam tijd in beslag maar leverde andere en verrassende standpunten op. En dat die werkwijze niet alleen succes genereert bij bomen maar ook bij paddenstoelen ontdekte ik onlangs toen ik met mijn maatje de Beegderheide afstruinde op zoek naar fotogenieke exemplaren.Al struinende trof ik een groepje van schattige paddenstoelen aan, variŽrend in grootte, een familie zeg maar.Mijn eerste reactie was de kant opzoeken vanwaar ik het groepje goed kon zien. Met andere woorden, er bevonden zich geen takken, gras of wat dan ook tussen mij (respectievelijk de camera) en het onderwerp.Het aanwezige gras bevond zich nu achter het groepje paddenstoelen en dat vond ik best een geschikte achtergrond.Een aantal klikken verder dacht ik aanvankelijk klaar te zijn met deze familie totdat ik bedacht dat een rondje om de boom ook hier misschien wel verrassende standpunten oplevert. Bovendien hoefde ik daarvoor lang niet zover te lopen als bij de boom.