Reflecties zien en fotograferen

Let op het verschil in reflectie op de stammen en de lucht

Symmetrie

Wanneer ik een mooi onderwerp zie aan of op het water heb ik eigenlijk drie keuzes. Ik fotografeer louter het onderwerp zoals een fraaie boom die op de oever staat. Of ik fotografeer alleen de reflectie ervan in het water.De derde keuze is om beide in een foto vast te leggen, het onderwerp en diens reflectie dus.Bevindt het onderwerp zich op het water dan ligt keuze 3 voor de hand en is er sprake van symmetrie ten opzichte van een horizontale middenlijn.Het is wel goed opletten dat die lijn zuiver horizontaal loopt. Doe ik dat niet krijg ik een scheve reflectie al kan ik die middenlijn nog altijd achteraf in de nabewerking recht zetten.