Wanneer we een beeld bekijken zal ons oog automatisch op zoek gaan naar herkenbare duidelijke vormen. Wanneer er maar een fractie scherp is, zal het oog daar gelijk naar toe getrokken worden. Als fotograaf kun je de kijker hiermee sturen.



Wanneer je dit helemaal loslaat en bewust alles onscherp gaat fotograferen begeef je je in de richting het schilderachtige, alsof je een penseel vast hebt in plaats van een camera.



Je gaat spelen met vormen, kleuren en licht. Dan is het juist de bedoeling niets registrerends meer in beeld te hebben. Je verlaat de realiteit en richt je volkomen op je gevoel, beleving en verbeelding.



Tijdens het maken van de foto zorg ik ervoor dat mijn opname zo licht mogelijk is om zo al een aquarel-achtige stijl te creeren.