Verlichte paddenstoelen (deel 2)

Een paddenstoel extra bijlichten kan zorgen voor mooie resultaten. In dit tweede deel is de kern van het verhaal eveneens het gebruik van kunstlicht bij het fotograferen van paddenstoelen.



Was de vorige keer de ledlamp de lichtbron, ditmaal is de flitser aan de beurt. Ik neem je mee op mijn eerste ontdekkingsreis naar het gebruik van de flitser bij het fotograferen van paddenstoelen.



» Lees ook: Verlichte paddenstoelen, deel 1





Ongeveer een jaar geleden zag ik op Instagram een paddenstoelenfoto van natuurfotograaf Johan van der Wielen. Een foto die bij mij op de WOW-ladder het maximum puntenaantal van 10 naderde.', was de vaag die ik me stelde. Het antwoord van Johan luidde: 'Een sproeinevel'.Dat daar tevens kunstlicht bij kwam kijken was me wel duidelijk. Op dat moment heb ik me er niet meer in verdiept. Het paddenstoelenseizoen liep namelijk al ten einde.Deze herfst herinner ik mij Johans foto en ga ik op zoek naar meer informatie over de gebruikte technieken. Enkele tutorials van Johan verschaffen duidelijkheid.Met ledlampjes kun je al aardig spelen met licht en zijn heel fraaie resultaten te behalen (zie deel 1 van mijn blog). Flitsers bieden nog veel meer mogelijkheden.Een belangrijke voorwaarde voor de creatieve inzet van de flitser blijkt echter het hebben van een transmitter of trigger, een apparaatje waarmee je de flitser op afstand kunt bedienen.Na enige marktonderzoek schaf ik een radio-trigger aan die past op de flitsschoen van mijn Sony camera. De flitser die ik al had vervang ik door eentje met ingebouwde receiver die door de trigger wordt aangestuurd.De gewenste flitsinstellingen geef ik in in de trigger die draad- en naadloos communiceert met de flitser, ook al zien die elkaar niet. Een boomstam tussen de camera en de flitser is dus geen probleem.Een flitser en trigger kopen is één, ze kunnen bedienen twee en drie. De meeste flitsers en triggers kennen vele instellingen en dat vergt enige studie. Gelukkig bieden handleidingen en cursussen zoals de Photofacts-cursus Starten met Flitsen hulp.Stap voor stap leert deze cursus je de flitser te beheersen. Zelf gebruik ik bij het fotograferen van paddenstoelen de M-stand. Zo kan ik de lichtintensiteit en zoom (breedte van de lichtbundel) precies naar mijn hand zetten.Begin november is het zover. Met de kersverse trigger en flitser in de fototas trekken we er zoals elke week op uit in de natuur. Ik zoek naar paddenstoelen die vrij staan of nog beter, hogerop staan, bijvoorbeeld op een omgevallen boomstam.De zoektocht duurt een tijdje. Er staan wel paddenstoelen, maar deze voldoen niet. Gelukkig wint ook hier de aanhouder. Yes! Ik zie een fraai exemplaar tussen het mos op een boomstam. Hier kan ik wel wat mee!Fotografeer ik van deze kant of toch van de andere kant? Het wordt deze kant en ik ga er eens goed voor knielen. De trigger gaat op de camera en die gaat op zijn beurt op het statief.Tevreden over de compositie overweeg ik de mate van scherptediepte en stel ik scherp. Dan wordt het spannend. Ik heb thuis wel de werking van trigger en flitser geoefend maar hoe gaat dat lukken in het veld?De trigger staat ingesteld op de minimale flitssterkte van 1/128. Laat ik daar maar eens mee beginnen. Ik leg de flitser achter de paddenstoel op de grond en richt deze op de paddenstoel om zo tegenlicht te creëren. Hij ligt te laag en ik plaats hem op het voetje waarmee hij wat hoger komt te staan.Ik controleer of hij nu niet te hoog staat en in beeld komt. Dat is niet het geval maar staat hij misschien te ver weg? Tja, gewoon proberen. Ik druk op de ontspanknop en de timer doet z'n werk.Het eerste resultaat is verre van wat ik voor ogen had. Ik ben de sluitertijd vergeten. Die moet veel korter wil ik de gewenste zwarte achtergrond krijgen.Een kwartier en vele wijzigende instellingen verder kan ik de WOW-kreet richting mijn partner niet onderdrukken. Dit begint erop te lijken. Enthousiast vervolg ik mijn leerproces, ook in de weken erna. Zolang er paddenstoelen zijn ben ik getriggerd!Hier zie je enkele resultaten, allen gemaakt met de flitser achter de paddenstoel, met tegenlicht dus.