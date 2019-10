Vogelhut: voor luie fotografen of juist hard werken?

Wat heb je nodig

Voor een mooie foto heb je een 'stevige' telelens nodig. Denk aan minimaal 200 mm, maar liever 400 mm of meer op een fullframe camera.Het spreekt voor zich dat een cropcamera (factor x 1.4 tot 1.6) of een extender je bereik wat verlengen, wat de mogelijkheden voor een mooie portretfoto vergroot. En verder een camera met een zogenaamde burst-modus (continu schieten). Vogels zijn erg beweeglijk en snel.Maak veel foto's in kleine series en kies later de mooiste uit. Mijn voorkeur is om te fotograferen in de Av stand (diafragma voorkeuze), waarbij ik zorg dat de sluitertijd hoog genoeg is. Hoe vager de achtergrond, hoe beter je onderwerp los komt van die achtergrond, daarom mijn voorkeur voor de Av stand.En hoe vroeger in de ochtend je in de hut kan zijn, hoe mooier en zachter het licht is, uiteraard geldt dit ook voor het einde van de middag. Natuurlijk kan je ook met de sluitertijd spelen om bijvoorbeeld beweging in de vleugels vast te leggen.Maak in de hut direct in het begin wat testfoto's om instellingen te checken. Hou er rekening mee dat het licht, gezien over de hele dag, ontzettend kan variëren.In openbare gratis hutten is een rijstzak of statief met eventueel een schommelkop prettig. In veel betaalde hutten zijn de voorzieningen tegenwoordig groot. Sommige bieden zelfs een slidersysteem met schommelkop aan, of een grondstatief, waarbij je alleen nog maar je eigen schommelkop of statiefkop hoeft mee te nemen.Sommige betaalde hutten zijn erg luxe met verwarming, stroom, wifi of sommige zelfs met wc. En verder moet je veel geduld hebben, zitvlees dus. Praat op zachte toon (of liever … helemaal stil zijn), draag donkere kleding en neem eten en drinken mee. Het is verstandig om de hut zo weinig mogelijk te verlaten voor een sanitaire stop.