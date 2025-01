De verschillende soorten camerasluiters uitgelegd

Zo werkt een langzame mechanische sluiter. Langzaam omdat het bij sluitertijden die onder de flitssynchronnisatietijd is.

Met de komst van de mirrorless camera's is de elektronische sluiter een ware opmars gaan maken. Velen denken dat deze techniek beter is dan de mechanische sluiter. Dit is echter niet per se het geval.De elektronische sluiter is stil, maar tegelijkertijd kan het rolling shutter effecten veroorzaken. Voor flitsfotografie geeft een mechanische sluiter voordelen boven een elektronische.