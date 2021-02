Vogels fotograferen bij de Brouwersdam in Zeeland (met de Sony 200-600)

Het is de tweede week van mijn avonturen met het teleobjectief van Sony als ik naar de Brouwersdam in Zeeland rijd. Aldaar tref ik mijn fotografiemaatje op de afgesproken plek.



Onze partners, die ook van de partij zijn, gaan vogels spotten. Wij gaan ze bovendien fotograferen. Wil je weten waar de bijzondere strandloper die voor mij poseert vandaag, uit het ei is gekomen, lees dan vooral verder.





Het is druk op de Brouwersdam. Meerdere statieven met een telescoopkijker of camera met telelens laten de eigenaar genieten van de vele vogels die nabij en boven het water actief zijn.Het weer zit dan ook sinds dagen mee. Droog, niet koud met zelfs een flauw zonnetje. Dat belooft wat voor vandaag! Eenmaal het objectief op mijn statief geklemd en mijn oog voor de zoeker kan de pret beginnen.Heb ik afgelopen week vooral uit de hand gefotografeerd, vandaag staat het statief klaar. Voor een betere gewichtsverdeling heb ik niet de camera maar het objectief met statiefgondel op mijn statief bevestigd.Daarvoor heb ik wel eerst een lange Arca-Swiss snelwisselplaat onder de gondel geschroefd (die gondel had Sony van mij meteen Arca-Swiss compatible mogen maken). Mijn balhoofd kan ik zo finetunen dat ik camera met objectief vrij soepel kan bewegen zonder dat de boel meteen omkiept als ik deze loslaat.Toch fotografeer ik in de loop van de dag ook vaak uit de hand. Dat geeft nu eenmaal bewegingsvrijheid zoals vereist bij vogels die snel langs de kustlijn lopen.Vooropgesteld dat ik geen bewegingsonscherpte wil kies ik een sluitertijd van 1/640 seconde of sneller. Het diafragma maximaal open (f/6.3 bij 600mm) of 1/3 stop kleiner (f/7.1). Dat vergt een ISO van 1000 of daar in de buurt.Door de belichtingsmeter goed in de gaten te houden pas ik de ISO of sluitertijd waar nodig aan. Voor het scherpstelgebied kies ik voor 'breed' bij vogels tijdens de vlucht en 'flexibel punt' bij vogels op de grond.Tot slot gebruik ik de continu AF met continu opname op Hi+. Dat gaat vast een volle kaart opleveren vandaag.Aanvankelijk sta ik aan de bovenzijde van de dijk en heb ik het maximale zoombereik nodig om de foeragerende steenlopers enigszins dichtbij te halen.Deze vlugge vogeltjes doen hun naam eer aan. Ze tippelen handig tussen de stenen op zoek naar wat lekkers. Omdat er geen grote groep is om te fotograferen wil ik dichterbij om het individu, liefst met een hapje in de bek, vast te leggen.Terwijl ik goed kijk of ik geen andere fotograaf of spotter voor de voeten loop daal ik de dijk af en kan ik het lopertje tot op ongeveer zes meter naderen. Het statief laat ik achter omdat ik nu zo laag mogelijk bij de grond wil fotograferen en bovendien met het beestje mee wil lopen.Onverstoorbaar woelt ie met zijn snavel tussen zand, schelpen en stenen. Opeens heeft ie beet en schudt hij zijn maaltje even fel heen en weer terwijl de Hi+ functie in de camera haar werk doet.