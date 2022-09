Canon verbiedt Vitrox om RF objectieven te verkopen

Dit is natuurlijk een doorn in het oog voor de Canon gebruikers die overgestapt zijn naar het RF systeem en nu tevergeefs wachten op objectieven van een ander merk.



Het is namelijk niet bekend wanneer er andere merken deze vatting zullen en mogen aanbieden.



Natuurlijk is het mogelijk om de objectieven met EF mount te gebruiken via de adapter. Zo kun je toch Sigma en Tamrom, en andere merken gebruiken mèt autofocus. Echter, zonder adapter zou mooier zijn.



Canon heeft dus voorlopig alleenrecht op de productie van RF objectieven met autofocus. Of dat het afschermen van deze markt een slim plan is, dat is de vraag.



Wat denk jij daarvan? Moet Canon de markt open gooien, of het voor zichzelf houden?



Laat het weten in een reactie onder dit bericht.



