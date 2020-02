Mijlpaal: 30 jaar Photoshop!

De eerste demo van Photoshop

The Knoll brothers

Een zeer krachtige fotobewerker

Broers John en Thomas Knoll konden het erg goed met elkaar vinden en zij hebben gezorgd voor het ontstaan van het Photoshop-programma, dat in 1990 werd gelicenseerd.John raakte zeer onder de indruk van de Pixar Image computer waarmee je een afbeelding naar getallen kon omzetten. Die getallen kon je dan weer manipuleren met dit te dure apparaat.John besloot toen samen met zijn broer een goedkoper apparaat te ontwikkelen om foto's te bewerken. Dit werd uiteindelijk Photoshop als software.John creŽerde in 1987 de eerste gefotoshopte foto ooit; een (topless) foto van zijn eigen vrouw op Bora Bora. Hij noemde de legendarische foto 'Jennifer in Paradise'.Jennifer (John's toekomstige vrouw) en John werkten allebei bij Industrial Light & Magic, die onder andere zorgden voor de special effects van Star Wars. Ze waren samen op vakantie (toen nog niet getrouwd en moe van de opnames van Who Framed Roger Rabbit) toen John de foto maakte. Daarna vroeg hij zijn vriendin meteen ten huwelijk.Photoshop is inmiddels veel krachtiger dan alleen maar iets waarmee je rode ogen kunt verwijderen. In 1986 draaide de eerste Photoshop-versie op een Macintosh Plus-computer (8 megahertz CPU en 4 megabyte werkgeheugen), wat toen heel modern was.Toch zaten er toen al veel mogelijkheden in het programma, waarvan we er nog steeds veel terugzien in de huidige versies.Photoshop is natuurlijk een zegen als het gaat om fotobewerking. Je kunt er geweldige artistieke creaties mee maken. Maar de keerzijde is er ook; je kunt er nepnieuws mee verspreiden of dingen perfect laten lijken, met onhaalbare schoonheidsstandaarden als gevolg.Daar zijn ze bij Adobe wel druk mee bezig. Ze ontwikkelen AI (kunstmatige intelligentie) toepassingen die kunnen lezen of een foto wel of niet bewerkt is. Maar uiteindelijk zijn ze natuurlijk toch voor trots op Photoshop. Het is aan de ethiek van de gebruiker om er goede of slechte dingen mee te doen.