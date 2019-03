Red Dot Award: Product Design voor Nikon

Nikon COOLPIX P1000

De COOLPIX P1000 superzoom-camera waarover we al eerder schreven, werd gewaardeerd vanwege zijn prima prestaties op het gebied van optische engineering.De camera heeft 125x optische zoom, 's werelds grootste zoombereik bij een compact camera. Je kunt hier een ongelooflijke reeks brandpuntsafstanden mee bestrijken, van 24mm tot maar liefst 3000mm.De EXPEED-beeldverwerkingsengine die in de camera is ingebouwd, zorgt voor een superieure beeldkwaliteit en de Dual Detect Optical VR, die zorgt voor een niveau van vibratiereductie gelijk aan een 5.0-stop * 3 toename van de sluitertijd, maakt scherpe en duidelijke beelden mogelijk, zelfs met telefoto-opnamen uit de hand, aldus Nikon.Ook was er aandacht voor de DF-M1 laserzoeker. In combinatie met de P1000 won deze de Product Desing Award van 2019.De laserzoeker is ontworpen om fotografen te helpen bij het gebruikmaken van de verste uithoeken van het zoombereik van de P1000 en om objecten nauwkeurig te volgen zonder door het objectief te hoeven kijken.Hierdoor wordt het vastleggen van voorheen onmogelijke onderwerpen, inclusief vogels en hemellichamen, volledig ondersteund volgens Nikon.