Regels voor Drone vliegen aangepast per 1 januari 2021

Voor ÚÚn groep zijn de regels in mijn ogen prettiger geworden: de lichtgewicht drone vlieger. Lichtgewicht is dan alles onder de 250 gram. Zoals ik het begrijp hoef je dan namelijk niks te doen en mag je gewoon vliegen met je drone.



Het mooie is dat er prachtige drones te krijgen zijn die onder dit gewicht vallen. Zoals de DJI Mavic Mini en de DJI Mini 2. Deze drones zijn heel prettig mee te nemen, te vliegen en ze leveren best prima beelden op. Ideaal voor gave vakantieshots.



Heb jij een zwaarder drone? Dan moet je nu jezelf als eigenaar registreren. Bovendien moet je een theorie-examen doen. Bij echt grotere en zwaarder drones komt hier ook nog een praktijkexamen bij.



Registratie als eigenaar van een drone (exploitantnummer) kost 23 euro. Bovendien moet je dit elk jaar verlengen a 13 euro. Een vliegbewijs aanvragen (en verlengen) kost 10 euro.



Het duurste is het aanvragen van een vliegexamen. Dat moet bij een erkende vliegschool. Het loont de moeite even rond te kijken, want de prijzen lopen nogal uiteen. Bij Dutch Drone Academy lijkt het met 59,90 euro momenteel het goedkoopste dat ik zo snel kon vinden.



De regels die in elk geval gelden:



- Niet boven 120 meter vanaf de grond

- Altijd je drone kunnen zien

- Geen drones zwaarder dan 25 kilogram

- Niet vliegen als er hulpdiensten actief zijn op je locatie

- Verleen voorrang aan ander vliegverkeer

- Niet vliegen in No-Fly zones of CTR-zones



Er is ook een officiŰle app GoDrone die je precies laat weten waar je wel en waar je niet mag vliegen. Fijn dat dit nu ook goed geregeld is.



Je mag nu ook binnen de bebouwde kom makkelijker vliegen, mits niet in een no-fly zone natuurlijk en niet boven mensenmassa's.





