Sony camera's te gebruiken als webcam met nieuwe software

Heb je een Sony camera die op deze lijst in het downloadscherm staat dan is er goed nieuws! Je kunt deze nu met de gratis Imaging Edge Webcam software en een USB kabel gebruiken als webcam.





Aan de slag met de Sony Alpha

Had je tot nu toe nog een Camlink of switch nodig, of aan de gang met oplossingen zoals het gratis OBS studio , vanaf nu kun je ook zonder die methodes voortaan in nette kwaliteit -1024 bij 576 pixels- via services als Zoom je camera als webcam inzetten.Het grote voordeel is uiteraard dat je geen losse webcam hoeft aan te schaffen en dat je zo een webcam hebt met vele hogere beeldkwaliteit. Zo kun je jouw Zoom-meetings met prachtige onscherpte en mooi uitgelicht bijwonen.Vooralsnog alleen beschikbaar voor Windows 10, officieel is er is nog niks bekend over een Mac OS versie. Je vindt hier meer informatie.Op deze pagina vind je alle instructies in het Engels.Belangrijk is om -net als bij tethered fotograferen- de '' uit te zetten en de pc remote functie aan. Na installeren van het programma kun je dan in de service die je gebruikt bij de webcams kiezen voor de Sony Webcam mogelijkheid.Heb jij ook een Sony a7 of a9 camera? Een camera met ontzettend veel mogelijkheden! Zoveel dat het lastig kan zijn om er het maximale uit te halen. Zou jij dat wel willen? In mijn cursus Aan de slag met de Sony Alpha op Photofacts Academy laat ik je zien hoe je alles uit je camera kunt halen.