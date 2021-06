Het objectief is 84 centimeter lang en weegt 16,5 kilogram. Canon bracht het objectief in de verkoop in 1993 en ze werden alleen op bestelling geproduceerd.



Het is natuurlijk afwachten wat ie gaat opbrengen, maar mocht je interesse hebben; ga uit van minimaal 150.000 euro. Dan maak je wel mooi de blits als je aan de zijlijn staat bij de voetbalwedstrijd van je zoontje.



