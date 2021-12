De duurste objectieven ter wereld

Het heeft een vaste lensopening van f/14, maar met het ingebouwde ND filtersysteem is het mogelijk om tot f/32 te gaan. In de bovenste afbeelding is het kleine aanhangsel aan de rechterkant een camera. Dat geeft een goed idee van de grootte.



Enkele jaren geleden is een exemplaar op e-Bay te koop gezet voor 45.000 dollar. Wat het tegenwoordig moet opleveren weet niemand.





3. Nikkor 1200-1700mm f/5.6-8.0s P ED IF

Dit is de zoomlens met het langste brandpunt ter wereld. Het objectief stamt uit 1990 en heeft een Nikon F-mount.De lengte is 88 centimeter en het is 23,7 centimeter in diameter. Het gewicht is maar liefst 16 kilogram. Je onderwerp mag niet dichterbij zijn dan 10 meter anders kan er niet scherp gesteld worden.