Een time-lapse van de zon; heb je even tijd?

Een time-lapse maken kan een leuke bezigheid zijn. Je kunt een dag prachtig in beeld brengen, samengeperst in misschien 5, 10 of 15 minuten. Het laat wolken voorbij drijven, het licht zichtbaar veranderen, en je kunt het open- en dichtgaan van bloemen prachtig in beeld brengen.



Het maken van een time-lapse is niet zo moeilijk. Je hebt alleen geduld nodig. Voor de time-lapse die de NASA onlangs heeft uitgebracht zou je wel heel veel geduld nodig hebben. Er zijn maar liefst 425 miljoen foto's, die sinds 2010 zijn gemaakt door de Solar Dynamics Observatory (SDO), samengevoegd tot ťťn enkele time-lapse.