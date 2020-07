Hoe extreem ver inzoomen de eerste foto van een zwart gat opleverde

Het was 2019 toen wetenschappers de eerste foto van de schaduw van een zwart gat presenteerden. Het was een wazige gekleurde vlek in een zwart vlak, met een gat in het midden.



De foto was gemaakt met de Event Horizon Telescoop (EHT) die uit acht radio telescopen bestaat, die verdeeld zijn over de planeet Aarde, om een telescoop te vormen die zo groot is als de Aarde zelf. Stel je voor, een objectief met een frontlens van 12.742 kilometer in diameter.