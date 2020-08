Kleuren van de regenboog in de veren van kolibries

Kolibries behoren tot de kleinste vogels op Aarde. Ze leven van nektar die ze met hun lange snavel uit bloemkelken drinken. Het bijzondere aan deze kleine vogels is hun vermogen om stil te hangen in de lucht, en zelfs achteruit te vliegen, wat geen enkele andere vogel kan doen.



Ze behalen snelheden van meer dan 50 kilometer per uur terwijl hun vleugels tot maar liefst 80 keer per seconde op en neer gaan.



De Australische fotograaf Christian Spencer, die de laatste 19 jaar in het Braziliaanse Itatiaia National Park heeft geleefd, ontdekte dat het zonlicht prachtig door de tere veren van deze vogels schijnt.



Het licht wordt gebroken alsof het door een prisma gaat, waardoor indrukwekkende regenboogkleuren ontstaan.