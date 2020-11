Oneindig 8K filmen met watergekoelde Canon R5

De Canon EOS R5 kan video opnames maken in de 8K resolutie. Alleen dat lukt hem niet langer dan een minuut of twintig, want dan raakt de camera oververhit en schakelt uit. Metthew Perks van DIY Perks heeft die limiet op weten te lossen.



Dat krijgt ie voor elkaar door de camera watergekoeld te maken. Nu wordt waterkoeling wel vaker gebruikt in bijvoorbeeld computers, maar bij een camera is het volgens mij uniek.