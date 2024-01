Canon EOS R1 waarschijnlijk nog voor de zomer, R5 mark II later

Het komende jaar zien we mogelijk twee nieuwe interessante camera's van Canon verschijnen. De Canon EOS R1 wordt verwacht, het topmodel in de R-lijn systeemcamera's van het merk. Daarnaast zien we waarschijnlijk ook de Canon EOS R5 mark II.





De verwachting is dat de Canon EOS R1 als eerste verschijnt. Deze zomer zijn er weer Olympische spelen en dat is voor Canon vaak een belangrijk moment om nieuwe high-end camera's op de markt te brengen.Volgens de geruchten zal deze nieuwe R1 een lage resolutie hebben dan tot nog toe verwacht wordt. Op zich is het altijd wel zo dat de high-end Canon over minder megapixels beschikt dan andere Canon modellen.De verwachting voor de R1 is dat deze geen 5K video heeft en foto's maakt met minder dan 45 megapixel. De camera heeft waarschijnlijk ook geen global shutter, zoals de recente Sony A9 mark III Als deze geruchten kloppen ben ik wel benieuwd wat dan nog de meerwaarde zal zijn boven een Canon R3. Meer foto's per seconden zullen maar weinig fotografen echt nodig hebben.De Canon EOS R5 mark II wordt naar verwachting later aangekondigd, dus waarschijnlijk ergens eind augustus.