Preview: Canon EOS R5 mark II

Verbeteringen op zijn voorganger

Canon EOS R5 mark II voor videografen

Voorlopige conclusie

Prijs en beschikbaarheid

Meer weten over Canon EOS R camera's?

Een aantal aandachtspunten van het vorige model zijn aangepakt. Zo is er veel aandacht besteed aan het koelen van de camera. Bij de R5 is veel geklaagd over oververhitting (voornamelijk bij video). Dat heeft Canon nu dus goed aangepakt waardoor je langer kunt blijven filmen.Schiet je heel veel video, dan is de optionele cooling fan grip iets voor jou. In die greep zit een ventilator die door de nieuwe koelgleuven in de R5 blaast. Zo kun je ook 8K en 4K video met hoge fps lang volhouden.Ook is het rolling-shutter effect met 60 procent verminderd vergeleken met de originele R5. Een andere verbetering is de elektronische zoeker; die is nu verdubbeld in helderheid. Overigens ook 'problemen' die ik zelf in de praktijk nog niet ervaren heb met mijn R5, maar fijn dat het verbeterd is.Ooit waren fotocamera's specifiek voor foto's. In 2008 veranderde dat met de komst van de Canon 5D mark II. Deze camera had een videofunctie en die beviel erg goed bij videomakers. Sindsdien heeft vooral de 5D (en nu dus de R5) serie ook veel aandacht voor videografie.De R5 is zelfs de eerste camera (gelijktijdig met de R1 trouwens) die een lampje voorop de body heeft waardoor je kunt zien dat er gefilmd wordt. Handig tijdens opnames, zodat degene die gefilmd wordt weet dat de camera loopt.Overigens kun je dit lampje ook uitschakelen, als je het liever niet gebruikt.De maximale videoresolutie is 8K bij 60 beelden per seconden. Dat is er fijn voor wie VR video's wil schieten in combinatie met de Canon RF 5.2mm VR lens. Lagere resoluties zijn ook mogelijk met hogere framerates. Bijvoorbeeld 4K met 120 beelden per seconde.Met de Canon EOS R5 kun je bovendien ook in Canon LOG 2 en 3 filmen. Je kunt daarbij zelfs direct jouw favoriete LUT op de camera zetten, zodat deze al direct toegepast wordt.De Canon EOS R5 mark II lijkt in alles een mooie opvolger op de al populaire R5 te zijn. De camera is op alle fronten beter geworden.Is de Canon EOS R5 mark II een upgrade waard voor wie momenteel de voorganger heeft? Verbeteringen lijken vooral te vinden voor sportfotografen en videografen. Voor hen kan het dan ook de moeite waard zijn.Als portretfotograaf zie ik me nog niet direct upgraden. Er zijn mooie nieuwe en nuttige verbeteringen (zoals de oog-focus), maar die zijn wellicht niet direct de investering waard.Heb je nog geen R5, maar wel interesse in een dergelijke camera? Dan is de Canon EOS R5 mark II zeker een interessante camera voor je.De adviesprijs van de Canon EOS R5 mark II is 4799 euro. De camera zal vanaf eind augustus beschikbaar zijn.Ontdek alles over de EOS R mirrorless camera's van Canon. Met deze cursus ontdek je de instellingen die je helpen betere foto's te maken, zonder dat je de complete handleiding door hoeft te spitten. Regelmatig voegen we nieuwe concrete tips toe aan deze cursus.