Review: Canon EOS R50 mirrorless camera

De Canon EOS R50 is de volgende in de lijn van EOS R mirrorless camera's. Met dit model is er een nieuwe doelgroep aangesproken, noem het maar de enthousiaste fotoliefhebber. Maar ook de vlogger kan met deze camera prima overweg.Bij de EOS R50 hoort natuurlijk een geschikte prijs. De camera kan in je bezit zijn voor 959 euro, inclusief een RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM objectief. Dit is natuurlijk nog steeds een flink bedrag, ook al is het beduidend minder dan de meeste andere EOS R modellen. Dan is er de vraag, is deze camera het bedrag waard?