Zweeds modemeisje bespot na klunzig geknoei met foto's

Johanna zwevend boven het wegdek, zonder schaduw

De Zweedse mode-influencer Johanna Olsson (28) is staat onder vuur, omdat een groot aantal fashionfoto's op haar Instagramaccount nep blijkt te zijn. De blondine bracht een paar maanden geleden een bezoek aan Parijs tijdens een volledig betaalde reis.Foto's van haar reis leidden echter tot meer dan alleen een paar opgetrokken wenkbrauwen. Dat komt omdat het voor de hand lag dat, zelfs voor een toevallige toeschouwer, die foto's niks anders dan het resultaat van ietwat klunzig gephotoshop bleken te zijn.Veel van haar ruim een half miljoen volgers zijn zwaar teleurgesteld in Johanna, die goed verdient met haar foto's. Ze krijgt goed betaald door grote kleding- en cosmeticabedrijven als ze met hun producten poseert. Dat vinden veel volgers onterecht, want ze laat een werkelijkheid zien die helemaal niet bestaat.Op één van de foto's is Johanna te zien op een brug over de Seine in Parijs. Wie goed kijkt, ziet dat Johanna boven het wegdek zweeft en geen schaduw heeft. Ook de andere foto's blijken gemanipuleerd te zijn. De belichting klopt vaak niet en achtergronden passen niet bij voorgronden.