De 5 camera's die je nooit moet kopen

Oh, wat is het een prachtcamera. Maar meer dan 4000 euro is niet niks. Als je deze niet kunt betalen, dan zijn er voldoende alternatieven die wel betaalbaar zijn. En ja, ook die maken perfecte foto's.

Camera 4: De camera die anderen je aansmeren

Geef geen geld uit dat je niet kunt missen om die camera te kopen. Sluit ook geen leningen af voor camera's die je anders nooit zou kunnen betalen. Je zult er echt geen betere foto's mee maken.Iedereen kan je advies geven over wat de beste camera voor je is. Maar vaak is dat advies gebaseerd op persoonlijke smaak of zelfs vooroordelen. Het is zelden dat dit advies het beste voor jou is.Er is een grote kans dat de gevestigde hobby fotograaf juist de camera zal adviseren die hij of zij eigenlijk zelf zou willen hebben, of zelf al heeft. Wanneer deze gevestigde hobby fotograaf een echte fan van 'zijn' merk is, weet je al dat er geen betere camera is dan die hij of zij gebruikt.