Wat heb je allemaal nodig om planeten te fotograferen?

Zo fotografeerde ik in 2015 de planeten Venus en Jupiter. Dit is hoe wij fotografen de planeten op de foto krijgen. Wil je meer dan dit, kijk dan wat nodig is in de onderstaande video.

Het fotograferen van de planeten is eenvoudig. Ze staan dan als heldere sterren in de foto. Dat is prachtig als een extra'tje in een landschapsfoto. Maar het wordt heel anders wanneer we de planeten daadwerkelijk van dichtbij willen fotograferen.Een tele-objectief is dan vaak nog te kort. Willen we dat doen, dan zal er een sterrenkijker aan te pas moeten komen.