Er zijn veel soorten fotografie. Wat is jouw favoriete objectief en waarom?

Mocht je slechts één objectief in bezit hebben, dan is er weinig om te kiezen. Er is een kans dat je heel erg blij bent met dit objectief, maar je kunt ook minder tevreden zijn. Wie maar één objectief heeft mag daarom zijn of haar wens uiten en zeggen welk objectief je graag zou willen hebben, en waarom.Oh ja, ik laat dan wel Canon objectieven zien, maar dat is omdat ik Canon gebruik. Het maakt mij voor dit artikel niet uit welk merk je hebt, of kiest.Deel je antwoord in een reactie onder dit bericht, en ik kijk uit daar jullie antwoorden. Vooral het waarom is heel interessant. En bedenk, er is geen goed of fout.