Op gevoel zou ik waarschijnlijk zeggen dat mijn 85mm f/1.2L mijn favoriete objectief is. Maar dat gevoel hoeft natuurlijk niet overeen te komen met de praktijk.



Hoe achterhaal je nu met welk objectief je jouw favoriete foto's maakt? Daarvoor start je Lightroom Classic op, mits je dat programma gebruikt natuurlijk. Vervolgens selecteer je de mappen waarover je de informatie wilt weten.



Ik koos voor volledig 2023 en 2024 samen. Druk op CRTL/Command om meerdere mappen te selecteren in het mappenoverzicht (links) in de bibliotheekmodule.



Vervolgens kun je bovenin eerst op 'kenmerk' en vervolgens op 'metagegevens' klikken. Hiermee open je de panelen die je hierboven ook in het screenshot ziet. Door bij classificatie een 'rating' (ster) aan te klikken krijg je een subselectie van alle foto's die je een 1-ster beoordeling hebt gegeven in 2023 en 2024.



Bij mij zijn dit mijn favoriete foto's van het afgelopen jaar (plus vier maanden). Mogelijk moet jij een iets andere selectie maken als je een andere methode gebruikt om jouw favorieten in Lightroom Classic te markeren.





De resultaten

Wat blijkt? Van de in totaal 18.234 foto's die ik in die periode geschoten hebt heb ik er 269 gemarkeerd als mijn favoriet. Daarvan is een ruime meerderheid (173) van de foto's geschoten met de Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM.Blijkbaar maak ik mijn favoriete foto's dus met mijn 70-200mm. Dat mag ik dus wel oprecht mijn favoriete objectief noemen.Aan de ene kant reden om dit objectief vaker te gebruiken, maar aan de andere kant juist ook slim om juist eens wat meer te fotograferen met mijn andere objectieven. Mezelf een beetje uitdagen.Wat is jouw favoriete objectief?Laat het weten in de reacties!