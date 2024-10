Canon introduceert nieuwe 24mm, 50mm, 70-200mm en VR objectief

Het vierde objectief is de RF 70-200mm f/2.8 L IS USM Z. Dit is het broertje van de RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z die eerder dit jaar gelanceerd is. Het is een objectief met een intern zoomsysteem, en geschikt voor externe zoommotors.



De RF 70-200mm f/2.8 L IS USM Z is beschikbaar in zowel een zwart als een wit model.