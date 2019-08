42 praktische tips voor een leuker leven

3. Bouw vermogen op

4. Zorg voor maandelijkse inkomsten

5. Investeer in jezelf

6. Neem zonnepanelen

7. Laat anderen voor je werken

8. Durf nee te zeggen

9. Selectief met nieuws

10. Gebruik een RSS reader

11. Minimaliseer social media

12. App je hoofd leeg

13. Lees de Donald Duck

14. Routine

15. Checklists

16. Doe wat je leuk vindt

17. Kies wat je niet doet

18. Produceren in plaats van consumeren

19. Leer jezelf kennen

Wil jij graag zorgeloos kunnen leven? Dat kan eigenlijk alleen maar als je voldoende geld hebt. Anders ben je altijd aan het leven tot je volgende salaris en bang voor elke onverwachte kostenpost.Het is dus slim om vermogen op te bouwen. Dat klinkt direct heftig, maar het begint met een financiële buffer. Je buffer zorgt ervoor dat je onverwachte kosten altijd kunt opvangen.Die basisbuffer hoeft helemaal niet zo extreem groot te zijn. Het Nibud heeft een handige tool online staan waarbij je jouw basisbuffer kunt berekenen Voor een klein gezin zal zo'n buffer al snel 12.000 tot 15.000 euro zijn. Toen ik dit advies van de Nibud (vijftien jaar geleden) voor het eerste hoorde moest ik wel even slikken. Ik had toen wellicht 5.000 euro buffer staan en dat vond ik al heel wat.Als je je financiële buffer hebt staan geeft je dat een heerlijk gevoel van vrijheid. Zeker zodra je daar nog overheen gaat. Je maakt je dan geen zorgen meer om onverwachte kosten - die kun je eenvoudig betalen zonder dat er iets verandert in je leven.Vanuit je financiële buffer kun je beginnen om echt een groter vermogen op te bouwen.Het eerste wat je zou moeten doen op het moment dat je loon binnenkomt is (minimaal) 10 procent apart zetten. Ik zeg 10 procent omdat dit een percentage is dat eigenlijk iedereen wel moet kunnen missen van zijn maandelijks inkomsten.Betaal jezelf als eerste: die 10 procent is jouw investering in je eigen toekomst. Je zet deze apart zodat je vermogen kunt opbouwen. De rest van je geld kun je in principe opmaken, maar door jezelf eerst te betalen (en dat geld ook echt van je betaalrekening af te halen) kun je dat niet meer (zo eenvoudig) uitgeven aan iets anders.Zodra je de kans ziet is het slim om die 10 procent te verhogen. Dat doe je door bij extra inkomsten (bijvoorbeeld een loonsverhoging) niks te veranderen aan je leven. In plaats daarvan schuif je de extra inkomsten gelijk door naar je vermogen.Een andere goede manier om een groter percentage van je inkomsten opzij te kunnen zetten is door minder uit te geven. Kijk kritisch naar je (maandelijkse) uitgaven en kijk wat je eventueel kunt schrappen of waarvoor je een goedkoper alternatief kunt vinden.Als jij geld verdient met je werk als fotograaf is de kans groot dat je werkt volgens het bekende 'uurtje - factuurtje'. Voor elk uur dat je werkt krijg je een bedrag betaald.Het probleem hiermee is dat er een maximum zit aan wat je kunt verdienen. Op een gegeven moment kun je immers niet meer uren werken en je prijzen blijven verhogen kan waarschijnlijk ook niet onbeperkt.Daarom is het goed om te kijken of je kunt zorgen voor maandelijkse terugkerende inkomsten. Geld dat je verdient of je nu wel of niet werkt. Natuurlijk moet je er in eerste instantie wel voor werken, maar als het eenmaal staat hoef je er geen of weinig tijd in te stoppen om toch steeds weer inkomsten te krijgen.Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat je jouw (eerder gemaakte) foto's verkoopt via je eigen website, stocksites of bijvoorbeeld Werk aan de Muur Of doordat je jouw klanten een dienst kunt verkopen waarbij ze je maandelijks betalen in plaats van eenmalig. Het is niet per se eenvoudig om aan maandelijkse terugkerende inkomsten te komen, maar wel heel erg lonend. Denk er dus goed over na.Als je wat geld over hebt weten te houden is het slim om te investeren. Dat kan op allerlei manieren, maar de belangrijkste investeringen zijn die in jezelf.Daarmee bedoel ik eigenlijk dat je nooit op moet houden met leren en dat het prima is als je daar geld in stopt. Bijvoorbeeld in boeken, cursussen, workshops, coaches en dergelijke.Voor fotografen kan ik natuurlijk een investering in Photofacts Academy aanraden, maar het kan zijn dat ik iets bevooroordeeld ben op dit gebied.Heb je een aardige buffer opgebouwd? Op je spaarrekening slinkt je vermogen (door inflatie) momenteel alleen maar. Het is dus slim om iets anders te doen met je geld.Je kunt hier op twee manieren naar kijken: investeer in dingen die je meer geld opleveren of investeer in dingen die je uitgaven huidige verlagen.Kleine investeringen die je uitgaven kunnen verlagen zijn bijvoorbeeld led-lampen. Vervang je halogeen of gloeilampen in led-lampen, dan bespaar je op je maandelijkse stroomverbruik.Eén van de beste 'fysieke' investeringen die je volgens mij momenteel kunt doen is zonnepanelen leggen. Hiermee verlaag je jouw maandelijkse kosten flink.Er zijn natuurlijk wel een paar voorwaarden: je moet een huis hebben met een dak waarop je zonnepanelen kwijt kunt én je moet nog van plan zijn een paar jaar in het huis te blijven wonen.Daarnaast moet je natuurlijk wat geld hebben liggen. Ga uit van zo'n 5.000 euro. Op de bank krijg je daar momenteel geen zak aan rente voor, maar op je dak levert het je zo'n 7 procent rendement per jaar op.Je stroomkosten (en dus maandelijkse lasten) dalen per direct en de investering die je gedaan hebt ben je zo weer vergeten. Na een jaartje of zeven heb je die investering ook weer terugverdient. Zonnepanelen gaan zo'n 20 a 25 jaar mee, dus je je gaat dan het uitgegeven bedrag nog zo'n twee a drie keer terugverdienen.En mocht je jouw huis in de tussentijd verkopen, dan zijn de zonnepanelen een meerwaarde in de verkoop.Nog een mooie manier om je maandelijkse uitgaven te verlagen is door je hypotheek vroegtijdig (deels) af te lossen. Meestal kun je 10 procent van je hypotheeksom per jaar boetevrij aflossen.Stel dat je normaal 2,5 procent hypotheekrente per jaar betaald, dan is aflossen in je hypotheek te vergelijken met het krijgen van 2,5 procent rente per jaar op je geld. Let er wel op dat je hypotheekrenteaftrek ook daalt.Je hypotheek aflossen heeft een extra voordeel: het geeft je veel rust als je weet dat je minder schuld hebt. Ook als de huizenprijzen opeens flink dalen staat je huis niet direct 'onder water'. Bij sommige hypotheken daalt hierdoor ook je rente over de rest van je hypotheek (want het risico voor de bank is kleiner).Een leuk boek over het vroegtijdig aflossen van je hypotheek is Hypotheekvrij! van Gerard Hormann.Zelf heb ik de afgelopen tien jaar mijn hypotheek al gehalveerd door regelmatig af te lossen. Dat zorgt ervoor dat ik nu per maand voor mijn woonhuis minder betaal dan de gemiddelde student voor een hokje van 2 bij 3 meter.Zoals ik aangaf is het verminderen van uitgaven een prima investering, maar ik noemde ook al het groeien van je vermogen.Dat kan ook op verschillende manieren, maar de eenvoudigste manier is door je geld te belegen. Omdat ik er vanuit ga dat je geen zin hebt om je extreem te verdiepen in de aandelenmarkt raad ik je aan om naar indexfondsen te kijken.Indexfondsen zijn verzamelingen van meerder verschillende aandelen. Je zet dus niet in op één bedrijf, maar op een verzameling. Vaak een verzameling van de best presterende bedrijven in een groep, maar het kan bijvoorbeeld ook van de totale markt.Het rendement hierop is, gezien over een periode van 20 jaar, de afgelopen honderd jaar altijd zo'n 7 procent per jaar geweest. Dat betekend dat je per 10 jaar je inleg verdubbelt.Uiteraard kun je pech hebben en kan de markt ook inzakken. Maar ook dan red je doorgaans - over een langere periode - die 7 procent gewoon. De truc is dat je elke maand een vast bedrag inlegt. Als je dit consistent doet maken pieken en dalen niet meer uit.Belangrijk punt: tussenpersonen proberen een graantje mee te pikken (zie ook tip 33). Belegen in indexfondsen doe je niet bij de bank. Zij pakken een veel te groot percentage van je wint (en van je verlies - hun kosten lopen altijd door).Zelf zit ik momenteel voornamelijk bij DeGiro vanwege hun lage kosten.Meer weten over hoe je jouw geld kunt laten groeien? Lees dan zeker Miljonair met een gewone baan van Oeds-Jan Postma én vergeet ook de klassieker op dit gebied niet te lezen: Rich Dad, Poor Dad van Robert Kiyosaki.Het is slim om over alles wat je regelmatig doet even goed na te denken. Ben jij wel de beste persoon die dit werk doet? Is dit werk uberhaubt wel belangrijk genoeg om gedaan te worden?Een goede manier om hier aan te werken is door eens een paar weken tijd te schrijven. Daarmee bedoel ik dat je van elk kwartier van je (werk)dag vastlegt wat je aan het doen bent. Zo krijg je een mooi beeld van de dagelijkse werkzaamheden die je doet.Kijk nu (start met de dingen die je het meeste tijd kosten) of je wellicht één of meer van deze acties kunt uitvoeren op je taken:- Automatiseren- Verminderen- Stoppen- DelegerenSommige klusjes kun je wellicht automatiseren. Vervang je bijvoorbeeld vaak luchten in foto's? Luminar brengt binnenkort software uit die voor jou automatisch de lucht in een foto kan vervangen. Of wellicht maak je nu handmatig in Word je facturen, maar kun je ook gaan werken met een online pakket waar je factuur in een paar seconden uitrolt.Sommige klusjes doe je wellicht teveel. Bijvoorbeeld je Facebookpagina bijhouden. Hoe belangrijk is dit echt voor je werk? Zou je dit niet minder kunnen doen?Andere klusjes daar kun je misschien zelfs maar beter helemaal mee stoppen. Plaats je steeds je laatste foto's op Instagram, maar krijg je daar nooit likes op. Wellicht moet je dat maar niet meer doen. Het kost je onnodig tijd en levert je helemaal niks op.Er zijn waarschijnlijk ook klusjes die je kunt delegeren. Iemand anders kan ze wellicht beter en sneller dan jij. Of in elk geval goedkoper. Denk aan je administratie bijhouden. Dat kan een boekhouder (of een online pakket) wellicht betere en sneller.Jij houd dan zelf tijd over voor dingen die belangrijker voor je zijn. Bijvoorbeeld omdat ze je geld opleveren of omdat je dan tijd hebt om na te denken over hoe je maandelijkse terugkerende inkomsten kunt opbouwen.Er zijn ook websites als Fiverr en Upwork waar je klussen (voor weinig) kunt uitbesteden aan andere mensen van over de hele wereld. Best handig als iemand uit India dat probleem met je website oplost terwijl jij lekker van je nachtrust geniet.Meer weten over hoe je jouw werk goed kunt delegeren? Lees dan het uitstekende boek Schaamteloos Delegeren van Taco Oosterkamp.Net als het voor jou handig is om dingen te delegeren heb je vaak ook te maken met mensen die iets aan jouw willen delegeren.Het is natuurlijk heel aardig om anderen te helpen, maar het kan er wel voor zorgen dat je niet toekomt aan wat je zelf wilt bereiken. Natuurlijk wil je afhankelijk van je relatie met degene die het je vraagt en de situatie op dat moment kiezen hoe je reageert, maar laat anderen niet bepalen wat jouw prioriteiten zijn.Durf dus wat vaker nee te zeggen als iemand je wat vraagt.In het dagelijks leven is er vaak nog zo'n moment waarop je anderen laat bepalen wat je gaat doen: het moment waarop je jouw mailbox opent.Het is slim om bijvoorbeeld nooit voor 's ochtends elf uur je mail te controleren. Dat geeft je de eerste uren van je dag om te doen wat jij graag gedaan wilt krijgen.In je mail staan waarschijnlijk veel vragen van anderen mensen. Als je daar mee aan de slag gaat ben je werk voor anderen aan het doen, niet voor jezelf. Het kan slim zijn om je mailbeleid aan anderen te communiceren (bijvoorbeeld je baas).Mocht er dan iets urgents zijn, dan weten zij dat ze je bijvoorbeeld even moeten bellen in plaats van mailen.Als je wil kun je de hele dag nieuws lezen, luisteren en kijken. Je kunt jezelf echter wel afvragen wat je er nu echt aan hebt.Zelf heb ik vorig jaar mijn abonnement op de krant stopgezet. Ik was elke dag al snel een uur kwijt met het lezen van De Gelderlander. Er stonden ontzettend veel artikelen in die ik graag las.Ik bedacht me alleen dat ik er feitelijk ontzettend weinig aan had om hier elke dag zoveel tijd in te stoppen. Die tijd kon ik ook in andere dingen stoppen. Een uur per dag die ik nu kan besteden aan andere dingen.'s Avonds kijk ik vaak nog wel het nieuws van zes uur. Dat is in vijf minuten gedaan en je krijgt al het belangrijkste nieuws mee. Dan kun je toch gewoon meepraten wanneer het ergens over actualiteiten gaat.Wat ik wel volg zijn blogs over onderwerpen die mij interesseren. Fotografie, uiteraard, maar ook technologische ontwikkelingen en dingen over duurzaamheid.Die onderwerpen die ik wel wil lezen volg ik grotendeels via blogs. Nu zou het een enorme klus zijn om elke dag een hele lading blogs langs te gaan om te kijken of er nog interessante berichtjes zijn.Een oplossing kan zijn om je in te schrijven op de nieuwsbrieven van interessante blogs, maar wat ik zelf een erg handige oplossing vind is het gebruik van een RSS reader Met een RSS reader kun je blogs van verschillende bronnen allemaal op één plek lezen. Je kunt zelf de blogs toevoegen die jij interessant vind. In je RSS reader krijg je dan een overzicht van alle nieuwe berichten die verschenen zijn op jouw favoriete blogs.Je krijgt niet direct het hele artikel te zien, maar een korte intro en de titel. Aan de hand daarvan kun je razendsnel bepalen wat je wel en niet wilt lezen. Wat je niet interesseert vink je af zodat het verdwijnt uit je overzicht. Wat je wel wilt lezen kun je direct lezen of voor later bewaren.Zelf gebruik ik Feedly . Je kunt daarmee je artikelen zowel via de browser als in een app bekijken. Ik volg via de Feedly op een overzichtelijke en snelle manier artikelen uit 99 verschillende bronnen.Vergelijkbaar met nieuws is wellicht wel social media. Een absolute verkwisting van tijd, als je het mij vraagt. Ja, het kan best leuk zijn om mee te krijgen wat al je vrienden en kennissen uitspoken, maar hoeveel heb je er nu echt aan?Persoonlijk ontdek ik liever wat mijn vrienden doen tijdens gewoon een echt gesprek dan dat ik alles moet lezen op social media. Bovendien krijg ik dan ook ontzettend veel te zien van anderen waar ik eigenlijk helemaal niet zo'n bijzondere band mee heb.Net als met nieuws dus; wees selectief en gebruik het met mate.Wanneer je iets in je hoofd hebt zitten wat je niet wilt vergeten, bijvoorbeeld omdat je net ergens een oplossing voor bedacht hebt of omdat je nog iets specifieks moet doen (maar het op dat moment niet kan), dan is het slim om dat zo snel mogelijk ergens op te schrijven.Dat kan op papier, maar tegenwoordig natuurlijk ook gewoon met een app. Zelf gebruik ik Captio , maar Braintoss is een vergelijkbare app die hetzelfde doet.Wat deze apps doen is niks anders dan een mailtje naar jezelf sturen, alleen zonder dat je eerst je mailadres moet intikken. Het berichtje kan tekst zijn, maar bijvoorbeeld ook een ingesproken bericht of een foto.Zodra je het jezelf gestuurd hebt kun je op dat moment je hoofd weer leeg maken en heb je plaats over voor andere dingen.Eigenlijk heb ik nooit moeite om in slaap te komen. Meestal slaap ik, als ik het licht uit doe, binnen twee minuten. Om me heen hoor ik wel eens dat dit anders kan zijn.Vaak komt dit doordat je nog over van alles aan het nadenken ben. Schrijf dat dan even van je af (zie de tip hierboven).Wat ik zelf ook ontzettend goed vind werken om mijn gedachten op niks te zetten is de Donald Duck lezen. Vandaar ook dat ik een abonnement heb op het weekblad.De Donald Duck is zo ideaal doordat het heerlijk eenvoudige verhaaltjes zijn met humor. Je hoeft er helemaal niet bij na te denken, nooit wordt het spannend en de verhaaltjes zijn zo kort dat je ze in een paar minuten uit hebt.Na een paar verhaaltjes is je hoofd leeg en kun je lekker slapen. Probeer het maar eens.Je hebt maar een beperkte hoeveelheid 'denkkracht' per dag. Het is handig om die spaarzaam in te zetten. Een goede manier om jezelf een boel denkkracht te besparen is door veel routines (gewoontes) in je leven in te bouwen.Een routine zorgt ervoor dat je er niet over na hoeft te denken. Een eenvoudig voorbeeld is je ochtendroutine. Door de routine gaat het 's ochtends, als je nog wakker aan het worden bent, allemaal automatisch en vlot.In ons gezin hebben we hier bijvoorbeeld een flinke routine in. Zo ontbijten we allemaal elke dag exact hetzelfde, dat ontbijt klaarmaken zit overigens in mijn ochtendroutine terwijl mijn vrouw ondertussen zorgt dat de kinderen gewassen en aangekleed aan de ontbijttafel verschijnen.De routines zelf veranderen zo nu en dan, om de zoveel maanden verandert er vaak wel een onderdeeltje, maar het gehele ochtendritueel gaat op de automatische pilot.In de avond hebben we een vergelijkbare routine. Net als een vrijwel vast weekendroutine en zelfs een aantal avonden per week dat we wekelijks dezelfde avondmaaltijd eten. Dat scheelt stiekem ontzettend veel. Je hoeft er gewoon niet meer over na te denken. Dat geeft veel ruimte in je hoofd voor andere dingen.Voor Steve Jobs (van Apple) zou dit ook de reden geweest zijn waarom hij altijd dezelfde kleding droeg. Weer een keuze minder om te maken elke dag zodat je energie overhoudt voor andere beslissingen.Deze routines is overigens iets wat Mark Tigchelaar ook noemt in zijn boek Focus AAN/UIT . Mark heeft in dit boek ontzettend veel onderzoeken over zorgen voor focus (en ook juist over ontspannen) verzameld en om heldere wijze opgeschreven. Een absolute aanrader.Een andere vorm van routine gebruik ik in mijn werk. Op kantoor gebruiken we checklists voor terugkerende handelingen.Gaat er een nieuwe Photofacts Academy cursus live (dat gebeurd aan het eind van elke maand)? Dan pak ik de checklist daarvoor bij de hand. Hierop staat stap voor stap wat ik moet doen om de cursus live te krijgen, van het checken van de video's tot het schrijven van een blogpost op Photofacts.De checklist is letterlijk één A4-tje met afvinkboxjes. De checklist is dynamisch. Vrijwel maandelijks verander ik er wel iets aan. Soms omdat ik een extra stap bedacht heb, de andere keer weer omdat ik een stap vereenvoudigd heb.Elk keer dat ik de checklist gebruik probeer ik ook een punt te optimaliseren. Bijvoorbeeld door het te automatiseren of door iets wat ik handmatig moet corrigeren (en wat vaker gebeurd) toe te laten voegen aan de checklist van iemand anders in het bedrijf zodat hij of zij het al eerder doet - voordat ik mijn checklist doorloop.Meer weten over de voordelen van checklists? Lees dan The Checklist Manifesto van Atul Gawande.Als jij met tegenzin naar het werk gaat, dan ben je verkeerd bezig. Zorg ervoor dat je iets doet wat je leuk vindt om te doen. Dat betekent niet dat mijn advies is om nu direct je baan om te zeggen als je iets doet wat je eigenlijk toch niet zo leuk vind.Probeer eerst te ontdekken wat je wel leuk vindt om te doen. Probeer daar werk in te vinden of ga gewoon zelf aan de slag, naast je bestaande werk. Wellicht kun je wel gewoon dagelijks bezig zijn met wat je leuk vind, maar hoeft dat niet per se je werk te zijn.Het kan zijn dat je in de toekomst er alsnog je werk van kunt maken, maar ook als dat niet zo is dan kun je in elk geval ook gewoon elke dag doen wat je leuk vind - in je eigen tijd.Er zijn veel te veel (leuke) dingen om te doen. Je zult keuzes moeten maken. Het is echter nog niet zo makkelijk om te bepalen wat je het liefste wilt gaan doen.Je kunt het echter ook omdraaien. Begin met te bepalen wat je niet gaat doen. Maak bijvoorbeeld een lijst met 25 dingen die je graag zou willen doen. Ga nu gewoon strepen. Elke keer haal je een idee van de lijst die je minder leuk vind dat een van je andere ideeën.Streep door totdat je de vijf belangrijkste of leukste over hebt.Hiermee ga je aan de slag.Persoonlijk vind ik dan prettig om elk idee op te gaan splitsen in verschillende stappen. Zo kun je het veel concreter maken en dan is het makkelijker om aan de slag te gaan.Het hele idee uitwerken kost je wellicht wel maanden tijd. Dan is het fijn als je het opsplits zodat je klusjes hebt die je binnen een uurtje of twee kunt doen. Bij voorkeur maak je de actiepunten zo klein dat sommigen en kwestie zijn van een paar minuten, bijvoorbeeld iemand bellen.Zo maak je het jezelf heel gemakkelijk om te starten.De meesten mensen zijn een groot deel van de dag bezig met het consumeren van informatie en entertainment. Probeer eens om daar een deel van om te zetten in het produceren van informatie of entertainment. Een veel betere besteding van je tijd.Een goede stap kan zijn om te bepalen wanneer je van jezelf iets mag consumeren en wanneer je beter iets kunt produceren.Zo is een goed moment om te consumeren gedurende momenten dat je hersenen capaciteit over hebben om naast je huidige activiteit nog iets extra's te doen.Denk aan reistijd, wachttijd en eenvoudige klusjes zoals strijken en schoonmaken. Dit zijn ideale momenten om podcasts of audioboeken te luisteren, je RSS feed door te nemen of bijvoorbeeld een boek te lezen of video's te kijken.Andere momenten zijn beter geschikt om te produceren. Bijvoorbeeld wanneer je achter je computer zit. Je kunt dan natuurlijk ook een blog lezen of video's kijken, maar je kunt dat moment juist gebruiken om iets te maken: een boek dat je graag wilt schrijven, een blog schrijven, een podcasts of video opnemen, foto's nabewerken of een nieuw concept uitwerken voor een volgende shoot.Combineer consumeren dus met routinetaken die weinig van je hersenen vragen en gebruik de andere momenten om te produceren.Grappig genoeg is het niet ongewoon dat iemand anders je beter kent dan jijzelf. We nemen vaak helemaal niet zoveel tijd om onszelf te leren kennen.Een goede manier om jezelf te leren kennen is door een aantal persoonlijkheidstests te doen. Bijvoorbeeld de Kolbe test (kost 55 dollar), het bepalen van je Marketing DNA (37 dollar) of je Myers–Briggs Type Indicator (MBTI).Of bekijk deze site met 16 gratis persoonlijkheids testen of deze Nederlandstalige test Neem de tijd om de uitslagen door te lezen het kan je helpen je een beter beeld te geven over hoe je in elkaar zit. Dat geeft je dan weer tips over hoe je jezelf kunt verbeteren of waar je op moet letten als je met anderen samenwerkt of zelf aan projecten werkt.Iedereen heeft zijn eigen ideale manier van leren. De een leert het liefst uit een boek, de andere bekijkt het liefst video's en nog iemand anders volgt het liefst een live workshop waarbij je zelf ook aan de slag gaat.Zelf ben ik nogal fan van leren via audioboeken. Probeer een aantal verschillende manieren waarop jij het best informatie op kunt nemen (en verwerken). De kans is groot dat een combinatie van verschillende methodes goed voor je werkt en het is handig om te weten wat voor jouw de beste manier is.Het is eenvoudig om er van uit te gaan dat je niet meer talent hebt dan je nu hebt. Dat je niet slimmer kunt worden dan hoe je geboren bent. Dit is een vaste instelling (fixed mindset).Zo'n fixed mindset is jammer, want het houdt je tegen om jezelf verder te ontwikkelen. Het is veel beter een groei instelling (growth mindset) te hebben. Dat stelt je in staat je verder te ontwikkelen.Iedereen heeft op bepaalde vlakken een groei instelling en op bepaalde vlakken een vaste instellingen. Het is goed je hiervan bewust te zijn zodat je hier iets aan kunt veranderen. Het is namelijk veel beter wanneer je ergens met een groei instelling in staat.