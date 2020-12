De camera die je gebruikt is minder van belang dan jij misschien denkt

De keuze van camera is voor velen heel belangrijk. Niet alleen het merk, maar ook het type camera. Dat kan zelfs extreme vormen aannemen, waarbij iemand zich aangevallen voelt als er commentaar op 'hun' merk komt.



Welke camera je gebruikt doet er minder toe dan je misschien denkt. Probeer maar eens te raden met welke camera's de foto's in dit artikel gemaakt zijn.



Onlangs schreef ik een artikel met een persoonlijke mening over camera's. Dit was op de Amerikaanse website Fstoppers, waar een stortvloed aan reacties op kwam, waaronder hele boze en ik werd zelfs persoonlijk uitgescholden en aangevallen.



Dit laat zien sommigen hun merk en type camera bijna vereren, en deze met hand en tand verdedigen. Natuurlijk heb ik ook een voorkeur voor een bepaalde camera. Dat is heel normaal, en dat heeft iedereen. Dit is gebaseerd op heel persoonlijke meningen en voorkeuren.



De reden waarom je een bepaalde camera prefereert boven een andere kan heel uiteenlopende redenen hebben. Meestal is dat vanwege de opties van die camera, en de mogelijkheden die de camera biedt.



Immers, een actiefotograaf stelt heel andere eisen aan de camera dan een productfotograaf of landschapsfotograaf.



Afgezien van functies en mogelijkheden die specifiek voor jouw soort fotografie noodzakelijk zijn, maakt de camera die je gebruikt niets uit voor het resultaat. Het enige wat dan nog een rol kan spelen is hoe dol je op jouw favoriete merkt bent. Maar dat zal niet in het eindresultaat zichtbaar zijn.