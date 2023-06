De logische stap in het Nikon Z-Systeem

Een overstap naar het Nikon Z-systeem kan een goede keuze zijn als je op zoek bent naar een moderne, krachtige camera. Het biedt verschillende voordelen ten opzichte van het traditionele digitale spiegelreflexsysteem van Nikon. Zoals een hogere resolutie, snellere autofocus-prestaties en verbeterde beeldstabilisatie.



Een ander voordeel van het Z-systeem is dat het een breed scala aan lenzen biedt. Het systeem heeft een nieuwe bajonetaansluiting die groter en breder is dan het Nikon F-Mount-systeem. Hierdoor kunnen camera's in het Z-systeem 'meer licht opnemen', wat leidt tot betere beelden en meer creativiteit.



Ook zijn de lenzen in het Z-systeem speciaal ontworpen voor de spiegelloze camera's van Nikon, wat zorgt voor een verbeterd ontwerp en betere prestaties.



Bij de overstap naar het Nikon Z-systeem moet je echter ook bedenken dat het een nieuw systeem is en niet compatibel is met alle oudere Nikon-lenzen en accessoires. Het kan dus zijn dat je nieuwe lenzen en accessoires moet kopen om compatibel te zijn met het nieuwe systeem.



Het kan ook even duren voordat je gewend bent aan de bediening van de nieuwe camera, als je eerder met een Nikon spiegelreflexcamera hebt gewerkt.



Al met al is het Nikon Z-systeem een krachtig en modern camerasysteem dat een goede keuze kan zijn als je op zoek bent naar een full-frame spiegelloze camera.



Als je bereid bent om te investeren in nieuwe lenzen en accessoires en de tijd neemt om te wennen aan de nieuwe bediening, kan de overstap naar het Nikon Z-systeem een lonende investering zijn.



Tot nu toe heeft Nikon negen Z-camera's uitgebracht, onder anderen het topmodel die Nikon Z9.





Mijn indruk van de Nikon Z9

Sensor: De Nikon Z9 is uitgerust met een 45,7-megapixel full-frame sensor die uitstekende beeldkwaliteit en prestaties bij weinig licht biedt.



Processor: De camera wordt aangedreven door de EXPEED 7-processor die hoge verwerkingssnelheid en verbeterde beeldkwaliteit biedt.



Autofocus: De Nikon Z9 heeft een geavanceerd autofocussysteem met 105 kruissensoren en hogere snelheid, precisie en gevoeligheid dan eerdere Nikon-modellen.



Serie-opnamen: De camera kan opnemen met maximaal 20 beelden per seconde op volledige resolutie en tot 120 beelden per seconde in de bijgesneden modus.



Video-opnamen: De Nikon Z9 kan 8K-video opnemen met 30 fps, 4K-video met 120 fps en Full HD-video met 240 fps. Het ondersteunt ook RAW-video-uitvoer en verbeterde videostabilisatie.



Beeldstabilisatie: De camera heeft verbeterde 5-assige beeldstabilisatie die tot 6,5 stops belichtingscompensatie mogelijk maakt.



Connectiviteit: De Nikon Z9 is uitgerust met Wi-Fi, Bluetooth en een Gigabit Ethernet-poort en biedt verbeterde draadloze connectiviteit.



Bediening: De camera heeft een verbeterd ergonomisch ontwerp en een intuïtievere gebruikersinterface voor betere bedienbaarheid en gebruiksgemak.



Robuustheid: De Nikon Z9 is robuust en weerbestendig en ontworpen voor gebruik onder zware omstandigheden.



Accessoires: De camera is compatibel met het nieuwe Nikon Z-mount-systeem en biedt een breed scala aan Nikkor Z-objectieven en accessoires om de prestaties van de camera te maximaliseren.

Wil jij ook gave foto's maken?

De Nikon Z9 is de nieuwste professionele full-frame spiegelloze camera van Nikon, ontworpen voor veeleisende fotografen en videografen.Ik mocht met haar fotograferen en graag mijn ervaring met jullie delen. De camera gaf mij een grote glimlach. Het is eigenlijk een combinatie van een D850, een Z7 II en een D6. Ik vind het echt een topcamera.Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van de Nikon Z9:Al met al is de Nikon Z9 een krachtige en veelzijdige camera die uitstekende prestaties en beeldkwaliteit biedt en geschikt is voor professionals en veeleisende hobbyfotografen.Voor mij het beste: de hoge resolutie gecombineerd met snelheid. Het voelde voor mij direct aan als 'Nikon like' en 'thuis komen'.Vanwege de snelheid: dank de nieuwe processor is het mogelijk, dat de elektronische zoeker geen blackout tijd meer heeft. Dit vond ik indrukwekkend. De Z 9 heeft de helderste elektronische zoeker weergave zonder enige vertraging.En überhaupt, een voordeel van de elektronische zoeker is: what you see is what you get.Bovendien, de sensorbemonsteringsfrequenties en supersnelle belichtingstijden maken praktisch een einde aan de 'rolling shutter effect'. Afbeeldingen zijn onvervormd en de lijnen zijn recht. Belangrijk te weten, omdat de Z9 geen mechanische shutter meer heeft.Het autofocus systeem is ook is ook uitgebreid en beter geworden. Tot grote vreugde van veel spiegelreflexfotografen is bijvoorbeeld het 3D-tracking aan boord.Intelligente witbalans, nieuwe RAW-bestanden, uitstekende 8K-films - direct in de camera, 4K-film tot 120p, nieuwe Sensorbescherming, snelle FTP-Updload … om nog een paar sleutelwoorden voor innovaties te noemen.En aangezien de camera er is, zijn er enkele firmware-updates klaar om te downloaden. Ik raad het zeker aan om deze te gaan installeren. Ook is onder andere de AF-tracking verbeterd.Je kunt aan mijn woorden zien dat ik van de voordelen van de Z-system houd en dat de indruk van de camera Z9 voor mij zeer positief was.Ik wens jullie veel mooie fotomomenten.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.