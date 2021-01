De vreemde verschillen tussen Luminar 4 en Luminar AI

Luminar 4 versus Luminar AI - wat zijn de verschillen?

De eerste stapjes met AI in Luminar 4

Luminar 4 was voor veel mensen een redelijk goed alternatief voor Adobe Lightroom Classic. Het geeft je de mogelijkheid om je raw foto's op een heel eenvoudige manier te bewerken, en ze enigszins te beheren in een bibliotheek.Dit alles zonder een abonnement. Je koopt eenmalig het programma, en je kunt ermee aan de slag.Zoals we inmiddels allemaal weten maakt Luminar gebruik van kunstmatige intelligentie om een deel van de bewerkingen uit te voeren. Dit is natuurlijk geen echte kunstmatige intelligentie. Het is gewoon een stukje slimme programmering die aan de hand van herkenning bepaalde bewerkingen in meer of mindere mate kan uitvoeren.Dit heeft geleid tot de Luminar Looks, een verzameling voorinstellingen in Luminar 4 waar je uit kunt kiezen. Deze waren enigszins van ondergeschikt belang, want de normale bewerkingen voeren de boventoon. Maar met Luminar AI is het roer omgegooid, en zijn de voorinstellingen het belangrijkste in het programma geworden.Als ik terugkijk naar Luminar 4, waarvoor ik op Photofacts Academy een heel uitgebreide videocursus heb opgenomen, valt op dat het bewerken van een foto veel mogelijkheden biedt.Bij een aantal van die bewerkingen wordt de kunstmatige intelligentie (laten we die naam maar aanhouden) ingezet. Het levert snel heel drastische bewerkingen op.