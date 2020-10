Dromerige, creatieve natuurfotografie met een Lensbaby

Ik werk graag met Lensbaby lensjes die je kunt tilten en gebruiken in combinatie met een diaframa- of fantasie ringetje en waarmee je die kenmerkende vervaging en beweging kunt creŽren.



Iedere lensje heeft zijn eigen karakter, maar welke ik ook pak, het is voor mij altijd een feestje. Sinds ik met de Canon R (systeemcamera) fotografeer is dit plezier alleen maar toegenomen, omdat wat ik zie ook daadwerkelijk wordt vastgelegd.



Bij mijn spiegelreflex schortte het toch nog vaak aan de belichting (te donker of te licht) en moest ik foto's meerdere keren maken.



Is het alleen Lensbaby wat de klok slaat? Nee, natuurlijk niet. Ik gebruik ook graag mijn 24-105mm voor meervoudige belichtingen of te schilderen met licht. Een telezoom om iets te isoleren of samen te trekken afhankelijk van het onderwerp en de omstandigheden.



Echter, ongeacht welk materiaal ik gebruik, ben ik meestal gefocussed op hoe ik iets (bekends) op een andere manier in beeld kan brengen waardoor het oog langer geboeid blijft.