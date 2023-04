Een bezoek aan Lofoten in de Winter

Een panorama in de ochtendschemering. Na een nacht fotograferen is het dan tijd om terug te gaan.

Het was echter pech hebben dat de activiteit van het noorderlicht niet groot was. De spectaculaire uitbarstingen hebben we niet gezien, want ze waren er simpelweg niet. Maar dat is en blijft altijd een gok, want de tijd dat je daar bent is beperkt.Het was een prachtige reis met fantastische momenten. Niets moest, alles kon. Het was een ontdekkingsreis en we hebben weer mooie beelden kunnen maken. We zijn net terug, maar ik zou zo weer kunnen gaan.