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Een laptop in de fototas, of toch niet?vrijdag 19 juni 2026, 22:22 door Nando Harmsen | 65x gelezen | 0 reacties
Bijna elke moderne fototas heeft een vak voor een laptop. Soms een laptop én een tablet. Dat is leuk, dat is handig. Maar is het aan te raden om die te gebruiken? Met mijn aankomende reis naar IJsland heb ik daar nog eens over nagedacht.
Een speciaal vak voor een laptop biedt een redelijke goede bescherming. Het is ook handig, want het gebruik ervan bespaart een extra (laptop)tas. Dan komt toch de vraag: waarom zou je een laptop in je fototas meenemen?
Stel je voor dat je tien dagen op IJsland rondreist. Je gaat dagelijks op pad, en blijft dan vaak maar één of hooguit twee nachten in hetzelfde hotel. Dat betekent dat je elke dag alle bagage mee moet nemen.
Je draagt elke dag je fotorugzak met daarin je laptop. Je staat ermee op het strand, bij een ravijn, bij watervallen, of bij geothermische gebieden. Het regent, het is vochtig, of droog. Het is kil of onverwacht warm.
Je doet je tas open om filters te pakken, of een jas in te stoppen. Je wisselt objectieven. De fotorugzak wordt dan weer hier neergelegd, dan weer daar. En al die tijd zit er je kostbare laptop in.
Dit is niet praktisch en al die omstandigheden leveren toch min of meer 'gevaar' op voor je laptop. Bovendien weegt je fototas twee kilogram meer met die laptop. Dat moet je toch mee dragen als je weer die berg of heuvel op moet lopen.
Blijf je op één locatie tijdens de hele reis, dan is het minder bezwaarlijk. Je kan de laptop dan op de hotelkamer laten liggen, of in het appartement waar je verblijft.
De laptop ligt wel altijd open en bloot op tafel, want je kan die niet opbergen. Immers, je hebt de tas waarin de laptop zat mee op pad. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het is iets om rekening mee te houden.
Ik kan me voorstellen dat een laptopvak in de fototas handig is wanneer je naar een fotostudio gaat. Je hoeft er dan niet verder mee rond te sjouwen. En dan nog alleen wanneer de de laptop ook nodig zal hebben.
Ben je de hele dag op pad, dan heb je geen laptop nodig. Laat het thuis. Neem je de laptop mee op reis, kies dan voor een aparte laptoptas. Dat is praktischer dan als dagelijkse extra balast in de fototas.
Het is goed dat een fototas een laptopvak heeft. Het biedt mogelijkheden. Maar voorkom liever dat je altijd en overal de laptop mee moet nemen. Ook naar plekken waar je het niet nodig hebt.
Hoe denk jij erover? Neem jij een laptop in de fotorugzak mee? Of liever niet? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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